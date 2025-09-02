Vizita në spital dhe dreka me familjen dhe hipja në makinë me…, itinerari që ndoqi Miklovan Dakaj para zhdukjes
Shqiptari Miklovan Dakaj, nga Shkodra dyshohet të jetë ekzekutuar për shkak të përplasjes së grupeve kriminale në trafikut e kokainës.
Një trup i pajetë u gjet dje në Marbella të Spanjës dhe dyshohet se i përket 30-vjecarit, që u denoncua i zhdukur pa gjurmë që prej 12 majit të këtij viti nga bashkëshortja e tij.
Për këtë arsye, policia spanjolle ka marrë AND e vëllait dhe vajzës së Dakajt, me qëllim që ta krahasojë me ADN e trupit të gjetur, e në këtë mënyrë të konfirmojë zyrtarisht nëse viktima është pikërisht 30-vjecari. Ishte gruaja e Dakajt ajo që denoncoi zhdukjen pranë policisë spanjolle, pasi për orë me radhë humbi kontaktet.
Nga hetimet rezultoi se Dakaj shkoi me gruan dhe vajzën e mitur në një qendër shëndetësore dhe më pas drekuan së bashku. sipas denoncimit të bërë në polici nga gruaja Miklovani u largua të takohej me dy persona, ndërsa ajo u kthye në shtëpi.
Nga ai moment, e shoqja humbi çdo kontakt. por më vonë në shtëpinë e prindërve të 30-vjecarit mbërriti një person që iu that ë mos e kërkonin se ai ishte vrarë.
Hetimet zbuluan se Miklovan Dakaj është ngjitur në një automjet në pamje të parë me dëshirën e tij dhe u konfirmua që personi I fundit që e ka takuar është Juxhin Drazhi, i bandës së Elvis Docit i njohur si Visi i Pojës.
Drazhi që ishte në kërkim për trafik narkotikësh dhe grup kriminal u arrestua në një vilë luksoze në Marbella dhe nuk dihet ende nëse është marrë në pyetje lidhur me rastin e Dakajt.
Policia shqiptare ndërkohë është duke bashkëpunuar më autoritetet spanjolle për ngjarjen, pasi babai dhe vëllai i Dakajt kanë bërë kallëzim edhe në komisariatin e Shkodrës.