Blinken nesër në Shqipëri, Tirana në “shtetrrethim”: Ja rrugët që do të bllokohen

Disa rrugë të kryeqytetit do të bllokohen gjatë ardhjes dhe deri më largimin e Sekretarit amerikan të Shtetit, Antony Blinken.

Në aeroport do të vendosen forcat speciale kombëtare që do të ndjekin makinat e shtetërore dhe të Blinken. Masat do të shtohen duke filluar nga aeroporti i Rinasit, shoqërimi drejt Tiranës në vendet ku do të zhvillohen takimet, akomodimi dhe shoqërimi drejt Rinasit, në përfundim të vizitës.

Pritet që të ketë bllokim nga Rinasi – Qafa e Kashari- Mbikalimi tek Casa Italia – nënkalimi te ish-sheshi “Shqiponja”.

Rrugë të tjera që pritet të bllokohen nga policia janë: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nga kryqëzimi i Ministrisë së Brendshme deri te sheshi “Nënë Tereza”, rruga “Ismail Qemali”, rruga “Papa Gjon Pali II”, rruga “Ibrahim Rugova”.

Rreth 1 mijë e 500 efektivë do të angazhohen në total për mbarëvajtjen e masave të sigurisë gjatë vizitës së Blinken, nga ku rreth 400 efektivë do të jenë të Gardës dhe pjesa tjetër nga policia e shtetit, rendi, një grup i Shqiponjave, një i FNSH (400) e një i RENEA (100) do të angazhohen për të gjitha aktivitetet, që nga mbërritja në Rinas deri te shoqërimi në ambientet e kryeministrisë. Edhe Antiterrori do të jetë i angazhuar.

Masat e ndërmarra dhe kufizimet para dhe gjatë vizitës janë si vijon:

▪️Ndalim parkimi:

Duke filluar nga ora 19:30 e datës 14.02.2024 deri në orën 20.00 të datës 15.02.2024, në rrugët “Faik Konica”, “Dervish Hima”, “Ismail Qemali” (para Kryesisë së Kuvendit), “Gjergj Filipi”, “Lek Dukagjini”, Rruga e Elbasanit, “Papa Gjon Pali II”, bulevardi “Bajram Curri”, bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, si dhe rruga “Ukraina e Lirë” (Gjykata Kushtetuese), do të ndalohet parkimi i mjeteve në rrugë dhe në hapësirat e caktuara për parkim.

▪️Ndalim qarkullimi:

Në fashat orare 09:30-12.30 dhe 17:30-20.00, të datës 15.02.2024, do të ndalohet qarkullimi në rrugët si më poshtë:

1. Interurbane dytësore Fushë Prezë-Rinas;

2. Interurbane dytësore Rinas-Qafë Kashar dhe anasjelltas;

3. Interurbane kryesore Qafë Kashar – ish-sheshi Shqiponja dhe anasjelltas;

4. Interurbane kryesore ish-sheshi Shqiponja-Teg-Sanatorium dhe anasjelltas;

5. Rruga e Elbasanit, rruga “Dervish Hima”, rruga “Faik Konica”, rruga “Papa Gjon Pali II”, rruga “Ismail Qemali”, rruga “Themistokli Germenji”, rruga “Abdyl Frashëri”, rruga “Ukraina e Lirë”, rruga “Gjergj Filipi”, bulevardi “Dëshmorët e Kombit” dhe bulevardi “Bajram Curri”.

▪️Rrugë alternative

Qytetarët që duan të shkojnë në aeroportin “Nënë Tereza”, më datë 15.02.2024, nga Durrësi dhe veriu, do të ndjekin përkatësisht drejtimin Vorë-Fushë Prezë-Rinas dhe kthim, Fushë Krujë-Fushë Prezë-Rinas dhe kthim, ndërsa nga juglindja dhe Tirana, do të ndjekin unazën lindore-Farmacia 10-Stacioni i Trenit-Bulevardi i Ri-Paskuqan-Kamëz -Valias-Aeroporti i Rinasit, dhe kthimi në të njejtin itenerar.

Për emergjencat mjekësore që mund të afektohen në oraret e bllokimet, të ndiqen rrugët dytësore dhe të tjera, në drejtim të spitaleve perkatëse, të ndryshme nga ato që do të përshkohen nga delegacioni amerikan.

Policia e Shtetit kërkon mirekuptimin e të gjithë qytetarëve për masat e sigurisë dhe apelon për të shmangur qarkullimin me mjete rrugore në oraret dhe rrugët ku parashikohen kufizimet e levizjes, për qëllime sigurie.

Vizita e Blinken, Tirana “vishet” me flamuj amerikan. Mbi 1 mijë policë në terren për sigurinë



Në kuadër të vizitës së Sekretarit Amerikan të Shtetit, Antony Blinken në Tiranë, Policia e Shtetit ka hartuar një plan masash për sigurinë gjatë ditës së nesërme.

Kështu mësohet se mbi 1 mijë forca policie do të jenë në terren për të monitoruar çdo lëvizje të palejuar në akset rrugore që do të bllokohen gjatë së enjtes.

Mësohet se të angazhuara do të jenë edhe efektivë të reparteve speciale, FNSH, RENEA dhe FSK.

Blinken pritet të mbërrijë në Shqipëri rreth orës 11:00 dhe pritet të qëndrojë deri në 20:00.

Në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit” ku do të kalojë Blinken, janë vendosur flamuj shqiptarë dhe amerikanë.

Ndërkohë, në fasadën e Fakultetit Politeknik, është vendosur një poster gjigant i zyrtarit të lartë amerikan, me mbishkrimin “Mirë se vjen zoti Blinken”.

Fokusi i kësaj vizite pritet të jetë e ardhmja e Shqipërisë dhe e ardhmja e Ballkanit Perëndimor.

Sekretari Blinken do të takohet me Presidentin Bajram Begaj, dhe gjithashtu me kryeministrin Edi Rama. Po ashtu do të zhvillojë edhe një takim me të rinjtë tek Piramida.