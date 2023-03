Vis Martinaj dhe atentatin në lokalin e Fation Muratit në ‘Don Bosko’/ Zbardhen detaje të reja, flet ish-efektivi i policisë

Ish efektivi Jeton Lami, i arrestuar se akuzohet që ndihmoi dhe transportoi të shumëkërkuarin nga policia, Ervis Martinajn, nuk po rezulton ndihmesë për Prokurorinë e Posaçme, SPAK.

Sipas informacioneve mësohet se Lami ka heshtur duke mos dhënë informacione të vlefshme për hetimet.

Ndërsa lidhur me dosjen hetimore për ngjarjen e rëndë të ndodhur në mars 2023 në një lokal në Don Bosko, me një të vrarë dhe pesë të plagosur, në pronësi të Fation Muratit, burimet kanë sqaruar se prokurorët e SPAK kanë pistat e tyre të hetimit në lidhje me atentatin.

Deri në këto momente, mësohet se nuk dihet nëse ngjarja e rëndë në lokalin në pronësi të Fation Muratit, ka “lidhje” me Ervis Martinajn, i cili është shpallur i zhdukur.

Altin Dumani në takimin me gazetarët është pyetur sot edhe për çështjen e Ervin Martinajt.

“Ça bashkëpunimi të kërkojmë me prokurorinë e Kurbinit, ne e kemi në hetim, në kuadër të hetimit, ne kemi informacionet tona. Jeton Lami ka preferuar të heshë dhe të mos japë deklarime.

E para ngjarjen e “Don Boskos”, nuk e ka në hetim Prokuroria e Posaçme. Unë jam prokuror dhe nuk mund të them se me episodin e “Don Boskos”, “u ngjall” apo “nuk u ngjall Ervis Martinaj”.

Nga ana jonë janë ndërmarrë veprime hetimore, kemi sekuestruar pasuritë dhe kemi pistat tona edhe sa i përket hetimit të kësaj çështje. Janë dërguar aktet në gjykatë dhe dosja hetimore nga ana jonë”, ka thënë kreu i SPAK.