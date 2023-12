Vinte nga Peqini, gjendet një celular në një frigorifer në Burgun e Sigurisë së Lartë të Burrelit

Në Burgun e Sigurisë së Lartë të Burrelit janë gjetur sende të paligjshme. Pas kontrolleve të një nate më parë është gjetur një celular i futur në një frigorifer që do të futej brenda tek të burgosurit.

Sipas Balkanweb, se frigoriferi ku ishte fshehur telefoni vinte nga burgu i Peqinit ku do të transferoheshin disa të burgosur. Fillimisht ka ardhur ngarkesa me materialet, më pas do të vinin të burgosurit.

Ndërkohë, ende nuk dihet se kujt i përkiste frigoriferi në të cilin është gjetur një aparat celular i vendosur në një vend të fshehtë të tij.