Vijojnë të mbeten aktive vatrat e zjarrit në Mallakastër, terreni i thepisur vështirëson ndërhyrjen nga toka

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 14:37
Aktualitet

Tre vatra zjarri vazhdojnë të digjen në masivin pyjor të Lofkëndit në Mallakastër, ndërsa terreni i thepisur e bën pothuajse të pamundur ndërhyrjen e mjeteve zjarrfikëse nga toka.

Kryebashkiaku i Mallakastrës, Qerim Ismailaj, tha për Top Channel se vetëm ndërhyrja ajrore mund të sigurojë izolimin e plotë të flakëve, të cilat përhapen me shpejtësi, sidomos për shkak të erës.

Në ditën e tretë të luftës me flakët, në terren janë angazhuar 11 mjete zjarrfikëse dhe rreth 130 forca nga zjarrfikësit, ushtria dhe strukturat bashkiake. Sipas Ismailajt, sipërfaqja e përfshirë nga zjarri arrin rreth 40 hektarë, kryesisht me pisha të mbjella në vitet 70-80.

Ai shtoi se menjëherë pas neutralizimit të plotë të zjarrit, komisionet e verifikimit do të dalin në terren për të bërë bilancin e dëmeve, duke përfshirë pemët frutore dhe masivin pyjor në përgjithësi.

