Vijojnë skandalet në Spitalin e Fierit/ Mjeku filmohet duke i marrë para nën dorë pacientit

Më datë 25 Maj 2021, emisioni Stop në Tv Klan transmetoi materialin audio të qytetarit Ardit Klima që u dhunua nga mjekët brenda ambienteve të Spitalit të Fierit.

Kolegët e mjekëve që ushtruan dhunë ndaj qytetarit, protestuan duke e quajtur materialin të manipuluar, edhe pse gjithçka që u transmetua ishte realiteti siç kishte ndodhur.

Pas denoncimit të këtij rasti, qytetarë të shumtë në Fier u ankuan pranë emisionit Stop se disa mjekë në atë spital ju marrin ryshfet për kontrollet mjekësore.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Stafi i Stop shkoi sërish në Fier. Përmes kamerës së fshehtë, u arrit të provohej se si marrin para mjekët për vizitat apo konsultat mjekësore. Psikiatri Agim Sula është filmuar duke i marrë një qytetareje 10 mijë Lekë, pasi ajo kërkoi konsultë për dhimbjet e kokës.

Qytetarja – Doktor si kaluat?

Doktori – Mirë!

Qytetarja – Tani unë kam dhimbje koke, po përveç dhimbjes së kokës…

Doktori – Po mërzitjen?

Qytetarja – Oh sa të dush, po natën…

Doktori – Me ushqimin? Me oreks? Pa oreks?

Qytetarja – Jo me ushqimin, s’është, se jam keq. Ha, nuk është, se vuaj nga kjo, po mërzitem.

Doktori – Po dhimbje e kokës, të vjen dhe për të vjellë?

Qytetarja – Po kur fillon e agravon…

Doktori – Po dhimbje trupore?

Qytetarja – Dhimbje trupore jo. Thjesht, kur fillon dhimbja e kokës, që bëhet më e fortë, më vjen për të vjellë.

Doktori – Sa orë gjumë fle?

Qytetarja – Shumë pak!

Doktori – Tashti, ky do jetë mjekimi!

Qytetarja – Po!

Doktori – Për dhjetë ditë, pastaj do marrësh rekomandim, që do vish. Kur të marrësh ilaçet, kujdes, se edhe karrocierë kanë hapur farmaci! Merri në një farmaci, ku ti je e sigurtë, që të shkruhet kjo, ky medikament, kto medikamente dhe kjo dozë.

Qytetarja – Në rregull! Të lutem, sa ju detyrohem?

Doktori – Po dhjetë mijë lekë jep!

Qytetarja – Të jap të vogla, të më falësh! ( i jep dhjetë mijë lekë doktorit)

Doktori – Merri aty edhe…!

Qytetarja – Shumë faleminderit!

Doktori – Merr një ujë, një gjë dhe pi që tani!

Qytetarja – Ok! T’i filloj që tani? Shumë faleminderit! Faleminderit!

Infermierja – Mirupafshim!

Qytetarja – Punë të mbarë!

Një tjetër rast është denoncimi i qytetarit Dashnor Saliaj, i cili kishte çuar vajzën për një operacion në vesh pas një infeksioni. Ai thotë se mjeku ORL, Eduart Shyti, i kërkoi 50 mijë Lekë të vjetra dhe ditën e ndërhyrjes mori 30 mijë Lekë kurse pjesën tjetër kur pacientja hoqi penjtë.

Dashnor Saliaj: Në datë 15 Prill kam sjellë vajzën për vizitë. Ka qenë ditë e shtunë. E pa doktori dhe më tha që ka nevojë për ndërhyrje, do vish të hënën, data 17. E solla të hënën dhe më ta që puna bën 50 mijë Lekë të vjetra. Unë 50 mijë Lekë i kisha të tëra. I thashë do të jap 20 mijë dhe 30 t’i jap më pas që të blej ilaçet e vajzës. Më tha më jep një 10, 30 të tjerat pasnesër kur të mjekosh veshin te infermierja. I thashë, unë infermieren nuk e njoh, të njoh ty. Kur të vij të heq penjtë, do të t’i jap. Më tha 50 mijë Lekë, mua m’u dukën shumë se unë jam i papunë. Të marrësh për një fëmijë 50 mijë Lekë të vjetra, mua më duket kriminale. Ishte tarifa e doktorit.

Mjeku: Si ka qenë? Si ka ecur?

Denoncuesi: Mirë! Mirë ka ecur, shumë mirë deri tani.

Denoncuesi: Po nuk tregon ajo, kur i dhemb.

Mjeku: Ktheje kokën majtas! Bravo! Hiqe maskën fare!

Denoncuesi: Bjema mua!

Mjeku: Ktheje kokën ktej!

Mjeku: Ktheje në anën tjetër!

Mjeku: Super fare! Ato s’duken fare, po pas dy muajsh, nëqoftëse do të vëri vëth prapë, mund ta çosh, t’i çposh prapë!

Denoncuesi: Po për t’i hequr penjtë tani?

Mjeku: Edhe nëqoftëse do t’i vëri prapë, duhet të kalojnë nja dy muaj, mund ta çposh prapë!

Denoncuesi: Dakord! Tani se doli kshu, 30-të t’i dhashë radhën e parë dhe 20-të tani.

Mjeku : S’ka gjë!

Denoncuesi: Shumë faleminderit!

Mjeku: Kalofshi mirë!

Qytetari: Na fal, se erdhi çikë pa përgatitur!

Mjeku: S’ka gjë!/ Tv Klan