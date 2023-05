Vijojnë kapriçot e motit, deri të mërkurën kthjellime dhe reshje, meteorologia Lajda Porja zbulon si do të përfundojë java

Do të vazhdojë moti i paqendrueshëm me vranësira dhe me reshje të pakta deri ditën e mërkurë të kësaj jave. Meteorologia Lajda Porja thotë se të enjten dhe të premten do të ketë përmirësim, pasi do të dalin rrezet e diellit. Si pasojë, do të rriten dhe temperaturat e ajrit në të gjithë vendin tonë.

“Territori shqiptar ka vijuar në ndikimin e masave ajrore të paqendrueshme, duke u bërë prezente më të dukshme në zonat veriore dhe në qendër të territorit. Ndërkohë, me vranësira të shpeshta, por pa reshje, është paraqitur zona jugore.

Në fakt, deri në mesin e javës, deri në ditën e mërkurë mbetemi në ndikimin e kësaj mase ajrore të paqendrueshme, duke sjellë vranësira dhe reshje, të cilat më të dukshme do të jene ditën e martë dhe e mërkura do të ketë momente me pika shiu, duke e lënë bregdetin me alternime kthjellimesh dhe vranësirash.

Dita e enjte dhe e premte, më në fund do të kete përmirësim të dukshëm të motit, duke risjellë dhe kthjellime në territorin shqiptar.

Nëse flasim për situatën termike, temperaturat e ajrit kanë filluar me rritje në mëngjes, në fakt pritet që maksimalja të ngjitet 36-27 gradë. Ditën e enjte dhe e premte do të sjellë rritje për shkak se do të ketë diell në të gjithë territorit”, është shprehur ajo.