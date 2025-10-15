LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Tërhoqi shuma parash nga llogaria bankare e klientit të tij, nën hetim ish-kreu i Dhomës së Avokatisë Arben Lena

Lajmifundit / 15 Tetor 2025, 11:21
Aktualitet

Tërhoqi shuma parash nga llogaria bankare e klientit të tij, nën

Policia ka referuar materiale në Prokurori për ish-kreun e Dhomës së Avokatisë, Arben Lena pasi akuzohet se ka tërhequr shuma parash nga llogaria bankare e një të burgosuri në Shënkoll.

Sipas policisë, avokati 56-vjeçari, i cili është nën ‘arrest me burg’, për një tjetër ka përdorur prokurorën që ia ka marrë 70-vjeçari.Tërheqja e parave nga llogaria bankare e të burgosurit raportohet se ka ndodhur gjatë periudhës 2020-2022, ndërsa aviokati ka shfrytëzuar besimin dhe gjendjen shëndetësore të tij.

“Specialistët e Sektorit për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar referuan materialet në Prokurori, për shtetasin A. L., 56 vjeç, me profesion avokat, aktualisht me masë sigurie “Arrest në burg”, pasi dyshohet se gjatë periudhës 2020-2022, ka tërhequr shuma parash nga llogaria bankare e një 70-vjeçari (aktualisht në IEVP Shënkoll), duke përdorur prokurorën që ia ka marrë duke shfrytëzuar besimin dhe gjendjen shëndetësore të tij”, njoftimi i policisë.

Dënimi me burg për Arben Lenën

GJKKO ka dënuar me një vendim të datës 27 Korrik 2024, ish-kreun e Dhomës së Avokatisë Korçë, Arben Lena dhe 5 persona të tjerë, ndërsa njëri u shpall i pafajshëm.


Ata akuzohen se kanë tentuar të korruptonin gjyqtarët e Apelit për të liruar një të burgosur.

Konkretisht janë shpallur fajtorë Arben Lena, Nikolla Hafësllari, Nikolla Jesku, Dajana Kodra (Ninga), Blerand Kozici dhe Artiana Kozici. Ndërsa Dritan Tabaku u shpall i pafajshëm.

Arben Lena u dënua me dy vite burgim per vepren penale “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike” si dhe iu hoq e drejta per te ushtruar profesionin per nje periudhe 3 vjecare.

Nikolla Hafësllari dhe  Nikolla Jesku u dënuan me nga nje vit burgim, Dajan Koda u dënua me dy vite e 8 muaj shërbim prove, si dhe heqja e të drejtës për të ushtruar profesionin per nje muaj.

Blerand Kozici u dënua me 1 vit e katër muaj burgim. Me shërbim prove për 1 vit e 4 muaj u denua edhe Artiana Kozici.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion