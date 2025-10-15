Tërhoqi shuma parash nga llogaria bankare e klientit të tij, nën hetim ish-kreu i Dhomës së Avokatisë Arben Lena
Policia ka referuar materiale në Prokurori për ish-kreun e Dhomës së Avokatisë, Arben Lena pasi akuzohet se ka tërhequr shuma parash nga llogaria bankare e një të burgosuri në Shënkoll.
Sipas policisë, avokati 56-vjeçari, i cili është nën ‘arrest me burg’, për një tjetër ka përdorur prokurorën që ia ka marrë 70-vjeçari.Tërheqja e parave nga llogaria bankare e të burgosurit raportohet se ka ndodhur gjatë periudhës 2020-2022, ndërsa aviokati ka shfrytëzuar besimin dhe gjendjen shëndetësore të tij.
“Specialistët e Sektorit për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar referuan materialet në Prokurori, për shtetasin A. L., 56 vjeç, me profesion avokat, aktualisht me masë sigurie “Arrest në burg”, pasi dyshohet se gjatë periudhës 2020-2022, ka tërhequr shuma parash nga llogaria bankare e një 70-vjeçari (aktualisht në IEVP Shënkoll), duke përdorur prokurorën që ia ka marrë duke shfrytëzuar besimin dhe gjendjen shëndetësore të tij”, njoftimi i policisë.
Dënimi me burg për Arben Lenën
GJKKO ka dënuar me një vendim të datës 27 Korrik 2024, ish-kreun e Dhomës së Avokatisë Korçë, Arben Lena dhe 5 persona të tjerë, ndërsa njëri u shpall i pafajshëm.
Ata akuzohen se kanë tentuar të korruptonin gjyqtarët e Apelit për të liruar një të burgosur.
Konkretisht janë shpallur fajtorë Arben Lena, Nikolla Hafësllari, Nikolla Jesku, Dajana Kodra (Ninga), Blerand Kozici dhe Artiana Kozici. Ndërsa Dritan Tabaku u shpall i pafajshëm.
Arben Lena u dënua me dy vite burgim per vepren penale “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike” si dhe iu hoq e drejta per te ushtruar profesionin per nje periudhe 3 vjecare.
Nikolla Hafësllari dhe Nikolla Jesku u dënuan me nga nje vit burgim, Dajan Koda u dënua me dy vite e 8 muaj shërbim prove, si dhe heqja e të drejtës për të ushtruar profesionin per nje muaj.
Blerand Kozici u dënua me 1 vit e katër muaj burgim. Me shërbim prove për 1 vit e 4 muaj u denua edhe Artiana Kozici.