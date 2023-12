Video-skandali, biseda mes Alma Kaçit dhe Denisës: “Mos, ka dalë fytyra ime, obobo…”

Ish-kryetari i Bashkisë Kukës, Safet Gjici dhe Alma Kaçi kanë kërkuar sërish gjykim të shkurtuar në seancën paraprake të mbajtur ditën e sotme. Mes dëshmive të zbardhura, ka dalë nga SPAK dhe një bisedë pas zbërthimit të telefonit të Alma Kaçit.

Kaçi, kur është marrë në pyetje, është shprehur se filmimin e ka bërë në kuadër të emisionit investigativ Fiks Fare, pasi sipas saj ishte gazetare e padeklaruar investigative në Fiks Fare. Në telefonin e Kaçit, që u sekuestrua në kuadër te hetimeve, u gjeten biseda mes saj dhe gazetarëve të Fiks Fare, ku Kaçi fliste për këtë filmim. Sipas SPAK, filmimi u bë me vullet të plotë nga ana e Kaçit, për ta dokumentar.

Mes bisedave të dala nga dosja e SPAK është edhe një bisedë e realizuar disa minuta pas publikimit dhe bërjes viral të videos seksuale me ish-kryebashkiakun e Kukësit, Safet Gjici.

Është një bisedë me një vajzë e identifikuar si Denisa, e cila dyshohet se është një gazetare e emisionit investigativ “Fiks Fare”.

Vajza me emrin Denisa i ka komunikuar me mesazhe Kaçit se video është publikuar dhe është bërë virale.

Alma Kaçi është shprehur e bindur se ato i ka shpërndarë personi me emrin Abedin, ku dyshohet se bëhet fjalë për ish-kryetarin e Qarkut të Kukësit, Abedin Oruçi i cili sipas saj ka një përplasje të vjetër me Safet Gjicin.

Denisa: alma, u be virale video

Alma: Mos ka dal fytyra ime?

Denisa: po s’e ke pare?

Alma: Mos

Denisa: e kane gjithë portalet

Alma: Jo

Alma: Obobobobo

Denisa: e xhiruar mbi kompjuter, me 1 ekran te krisur te cepi kush mendon se e nxori?

Alma: Abedini kush tjeter vec ai e mori Booo

Denisa: Te kontaktoi me?

Alma: E mora sot sma hapi

Denisa: Ndrysho ngjyren e flokeve se identifikohesh te video qe kane sheprndare

Alma: Uaaaaa dena cte bej tani Me ndihmo

Alma: Ta shof sjep pamje dena, thon per arsye etike..

Denisa: E kane te gjithe alma eshte bere virale

Alma: Ta kishim dhene sa mir do ishte…Dena flet dot 2 sek tel?

Denisa: po. Mbyll rrjetet sociale dhe mos iu pergjigj asnje portali, asnje gazetari

Alma: ok

Adebin Oruci, është ish kryetar i qarkut Kukës, që sipas Kaçit, ai ia ka marrë USB e filmimit me forcë, por për prokurorinë ky variant nuk është i besueshëm pasi nuk e kanë konfirmuar.

Në dosjen e SPAK, evideontohen dhe bisesda mes Alma Kaçit dhe personit me emrin Abedin, i cili dyshohet se është Abedin Oruçi, ku flitet për një objekt të cilin ai ka marrë nga autorja e filmimit.

Në telefonin e Alma Kaçit, prokuroria ka gjetur një video të krijuar në datën 13 qershor 2023 me kohëzgjatje 2 minuta e 47 sekonda, ku e pandehura identifikohet si personi A dhe shtetasi me emrin Abedin si personi B.

A: Dëgjo mua me duhej patjeter ajo video

B: A po mgjon mu o shok, do vi) video te q*** motren e videove me dëgjo mua

A: o Abedin tani po flasim tamam per zotin me duhet patjeter

A: Jo, Jo une nuk di kush e ka mare vesh tani se une jam e pambrojtur ate gje e dije vetem ti, une nuk e di kush e ka mare vesh per koke te djalit

B: Dëgjo mu ti ke fol me Salën vet

A: Po Jo mo Jo, se skam fol fare une me Salen o Abedin, e ballafaqojmë skam pune une as me Sale as me nji o, une po te them vetem me ty, ca Sale

Në një bisedë të datës 15 qershor 2023, Alma Kaçi, kërkon sërish materialin nga Abedini, pasi donte ta paraqiste në një ambasadë për të kërkuar mbrojtje.

A: Tani o Abedin po flasim tamam per kokë të djalit, besoj se bashkë lidhëm besen, mua me duhet ajo karte, ta paraqes diku këtu në ambasadë

B: E di si eshte problemi, unë nuk e kam më po më ra në dorë

A: Po o Abedin tani unë kartën, o Abedin tani karten ti e mbajte mos më thuaj smë ka rënë gjë në dorë për kokë të djalit.

B: Po nuk e kam moj për kokë të fëmijëve.

Bisedat me këtë person kanë vijuar edhe në datën 16 qershor ndërkohë që para publikimit të videos, teksa komunikon me gazetarët dhe kontaktet e saj, Alma shpreh frikë për publikimin e materialit nga një person me emrin Abedin.

“E hetuara Alma ka njohje dhe komunikime me shtetasin Abedin Oruçi edhe para regjistrimit te videos ne zyren e kryebashkiakut, dhe bisedojne ne lidhje me marren e një sendi që në datë 6 qershor 2023 por nuk permendin natyrën e këtij sendi.” – thuhet në dosje.

Nga kqyrja e rrjeteve sociale, SPAK thotë se Alma Kaçi ka komunikuar me shtetasin me emrin Abedin Oruçi në mesenger nga data 22 shtator 2022.

Mes Safet Gjicit dhe Abedin Oruçit ka një përplasje të vjetër. Rreth 4 vite më parë dy burrat ishin përfshirë në një sherr, pasi Oruçi pretendoi se i kishte shlyer detyrimet ndaj bashkisë për një hotel që kishte në pronësi, ndërsa bashkia kishte konstatur një pjesë të ndërtimit të paligjshëm.

Kur policët shkuan ta arrestojnë në hotelin e tij në Kukës në vitin 2021, Abedin Oruçi u drejtoi armën efektivëve, por pa i qëlluar. Ai mundi t’u shpëtojë duke u arratisur. Dosja u mbyll disa vite më pas.

Nga 2015 deri në 2019, Abedin Oruçi ka qenë drejtuesi i qarkut të Kukësit, përfaqësues i PDIU-së. Në zgjedhjet vendore të 2019, Oruçi ka qene rival me Gjicin për bashkinë e Kukësit nën siglën e Bindjes Demokratike, ndërsa në 14 Maj ishte kandidat për bashkinë e Kukësit nën siglën e Partisë për Europianizimin dhe Integrimin e Shqipërisë.

Kujtojmë se SPAK bëri me dije se nga hetimet, rezultoi një bisedë e zhvilluar mes Alma Kaçit dhe Safet Gjicit në zyrën e tij, ku Gjici pas favorit seksual, e drejtoi Almën te Granit Gjana, për të folur mbi tenderin për strehimin e qenëve endacakë.