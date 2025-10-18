LEXO PA REKLAMA!

Video/ Shqiptarja që fitoi “Miss Amerika” nderon origjinën e saj duke kënduar në skenë “Trim mbi trima Gjergj Kastrioti”

Lajmifundit / 18 Tetor 2025, 12:23
Samantha Shkreli Sarelli, është shqiptarja nga Kosova e kurorëzuar si “Miss Amerika” duke fituar kështu titullin prestigjoz “The Miss Globe USA 2025”.

Në skenën e “Miss Globe” në shfaqen e talenteve, Samantha ka kënduar këngën ‘Trim mbi trima Gjergj Kastrioti’, në nder të prindërve të saj që janë me origjinë shqiptare cilët kanë ruajtur traditën shqiptare duke treguar se ajo nuk e harron prejardhjen e saj.

“Dua të këndoj një këngë në nder të prindërve të mi që janë shqiptar dhe në nder të diasporës shqiptare të cilët kanë ruajtur traditën përmes kulturës tonë, përmes muzikës tonë dhe nuk e kemi harruar prej nga kemi ardhur”, tha Samantha.

 
 
 
 
 
A post shared by Samantha (Shkreli) Sarelli ✟ ???????????????? ⚖️ (@samsarelli)

