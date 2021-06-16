Video/ Sherr mes femrave në Sarandë, kapje flokësh dhe grushta, e reja përplas gruan në tokë
Një sherr me grushte ka ndodhur këtë pasdite në Sarandë, ku një vajzë e re është konfliktuar me një grua.
Në videon e publikuar nga ‘Joq’, ato duken teksa kapen për flokësh dhe shajnë me fjalë të rënda me njëra-tjetrën.
Ende nuk dihen arsyet e konfliktit mes tyre, ndërsa kanë ndërhyrë qytetarë të shumtë për t’i ndarë.
Në videon e mëposhtëme dëgjohen edhe disa të qara fëmijësh, ndërsa një qytetare dëgjohet të thotë: “Nuk të vjen turp që merresh me një kalama?”