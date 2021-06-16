LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Video/ Sherr mes femrave në Sarandë, kapje flokësh dhe grushta, e reja përplas gruan në tokë

Lajmifundit / 16 Qershor 2021, 19:10
Aktualitet

Video/ Sherr mes femrave në Sarandë, kapje flokësh dhe grushta, e

Një sherr me grushte ka ndodhur këtë pasdite në Sarandë, ku një vajzë e re është konfliktuar me një grua.

Në videon e publikuar nga ‘Joq’, ato duken teksa kapen për flokësh dhe shajnë me fjalë të rënda me njëra-tjetrën.

Ende nuk dihen arsyet e konfliktit mes tyre, ndërsa kanë ndërhyrë qytetarë të shumtë për t’i ndarë.

Në videon e mëposhtëme dëgjohen edhe disa të qara fëmijësh, ndërsa një qytetare dëgjohet të  thotë: “Nuk të vjen turp që merresh me një kalama?”

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion