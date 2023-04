Video mbi varrin e stërgjyshes/ Eksperti: Megi Pojani rrezikon të dënohet me 5 vite burg!

Moderatorja e Top Channel, Megi Pojani ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve me një instastory të shpërndarë në llogarinë e saj ku duket duke u tallur në varreza aty ku është varrosur stërgjyshja e saj.

Videoja mori reagime të shumta ku më pas erdhi edhe reagimi i saj ku kërkoi falje, ndërkohë më lidhje me këtë video ka reaguar edhe eksperti i kriminalistikës, Fatjon Softa.

Për mes një postimi në llogarinë e tij në Facebook ai u shpreh se ky veprim është dhunim i varreve dhe se kjo mund të dënohet me gjobë ose burg.

“Fama nuk ngrihet mbi të vdekurit,” ka shkruar Softa.

Reagimi i Fatjon Softës:

#A jemi në kushtet e #veprës #penale?

NENI 118: #DHUNIMI I VARREVE Dhunimi i varrezave, varreve, nxjerrja e kufomës, si dhe vjedhja e sendeve që mund të ndodhen në to, si dhe çdo veprim tjetër që ul respektin ndaj të vdekurve, dënohen me gjobë ose me burgim gjer në pesë vjet.

#Fama nuk #ngrihet mbi të #vdekur, aq më shumë mbi familjarët e tu! #Nese te mungojne #lulet dhe #lotet, #dhuroi #heshtje dhe #psheretima.