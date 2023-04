Hapet spitali qendror në QSUT, reagon Rama

Këtë të mërkurë ka nsiur punën spitali qendror në kompleksin e Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” në kryeqytet.

Lajmi bëhet i ditur nga kryeministri Edi Rama, i cili shkruan në “Facebook” se ky spital ka filluar punë me shtatë shërbimet e para, për të vijuar me pas me të gjitha shërbimet, që mund të ofrojë një qendër e tillë.

Ky hap shton Rama do të garantojë cilësi dhe shërbim më të mirë për qytetarët.

“Hapet SPITALI QENDROR në kompleksin e Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, me 7 shërbimet e para mjekësore, teksa vijon plani i transferimit të plotë të të gjithë shërbimeve, për të garantuar cilësinë më të mirë të shërbimit për pacientët në këtë spital ultramodern”, shruan Rama.