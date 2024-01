VIDEO/ “Do ikni si këlyshat e Serbisë", momenti kur qytetari godet me vezë Vangjel Dulen

Vangjel Dule goditet me vezë para seancës gjyqësore për Belerin.

Ai është goditur me vezë nga një person i panjohur i cili qëndronte jashtë SPAk-ut.

“Hajde këtu ore, do ikni siç ikin këlyshat e Serbisë”, i thotë personi që e goditi me vezë, ndërsa Dule i është kthyer se do të futej në SPAK.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në seancën e sotme është paraqitur edhe ambasadorja greke.

Kujtojmë se ditën e sotme do të mbahet seancë për Fredi Belerin në lidhje me shqyrtimin e ankimit kundër vendimit që i refuzoi lejen e posaçme për t’u betuar si kryebashkiak.

Gjykata e Posaçme e Apelit më parë shtyu për në 24 janar seancën, pasi në seancën e fundit përfaqësuesi ligjor i Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve ka qenë pa prokurë.

Kujtojmë se Fredi Beleri u arrestua në ambientet e një lokali në Himarë, vetëm 2 ditë para zgjedhjeve lokale të 14 majit, pasi u kap në flagrancë bashkë më bashkëpunëtorin e tij Pandeli Kokaveshi duke blerë vota.

Fredi Beleri i cili doli fitues në zgjedhjet vendore të 14 majit, u arrestua më 12 maj, me dyshimin e korrupsionit pasiv në zgjedhje e kryer në bashkëpunim.

Dy ditë para zgjedhjeve lokale të 14 majit, Beleri u arrestua nën akuzën e korrupsionit aktiv në zgjedhjet apo blerjes së votave.