VIDEO/ Dalin pamjet, SHBA dhe Shqipëria stërvitje ushtarake në Gjermani

Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria janë midis pjesëmarrësve të mbledhur në Gjermani për stërvitjen ushtarake vjetore Saber Junction 22.

Kjo stërvitje forcon aftësitë e partnerëve dhe ndërton ndërveprimin dhe bashkëpunimin midis aleatëve dhe partnerëve të NATO-s.

Stërvitja gjithashtu i mundëson Shteteve të Bashkuara të vendosin në dispozicion pajisjet më moderne për të gjitha misionet.

Njoftimi i ambasades :

