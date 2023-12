Vetëm 17-vjeç, ky është adoleshenti që vrau me plumb në kokë të riun nga Burreli në Gjermani

Ky është 17-vjeçari shqiptar me fytyrë djaloshare që ka ekzekutuar me plumb në kokë një burrë nga Burreli, shkruan Bild. Vrasja u regjistrua në Kaltenkirchen. I vrari Reols Hysneli, 27-vjeçar, u gjet më 25 nëntor në një pyll pranë zonës. Në lidhje me hetimet, hetuesit dhe prokuroria publike ka ende “dhimbje koke”.

Hetuesit janë përballur me një situatë të pazakontë: ata e dinë vendndodhjen e një njeriu që u vra. Autori i dyshuar është vetëm 17 vjeç dhe është në pritje të gjykimit në paraburgim. I përkthyer nga një përkthyes, ai pranoi para policisë: “Kam vrarë një burrë që ishte shtrirë pranë Holsten Springs.”

Prokurori publik hetues konstatoi se vrasësi me plumb në kokë, i cili u dorëzua në polici ishte Qerim D. nga Lushnja e Shqipërisë. Edhe pse gjithçka duket e qartë në këtë rast, hetuesit e vrasjes janë ende konfuz për rrethanat e rrëfimit. Në vendngjarje, policia ka përdorur një qen nuhatës për të zbuluar 27-vjeçarin që ishte qëlluar, pa i treguar policisë vendndodhjen e të ndjerit. Në Gjermani, vrasësit e dyshuar që u qëlluan në kokë nuk kanë as familje dhe as vendbanim të përhershëm. Dy motrat e tij jetojnë me prindërit në Shqipëri.

Ndërkohë që hetuesit në Kaltenkirchen ende “kërcasin dhëmbët”, në bankën e të akuzuarve të rrethit të Kielit është ulur aktualisht një anëtar i familjes D. të mafies shqiptare!

Shqiptari Ernest D. (38-vjeç) ka disa dënime të mëparshme dhe aktualisht ndodhet në gjyq për trafik droge: 20 kilogramë kokainë, 267 kilogramë hashash dhe 24 kilogramë marijuanë. D. u ekspozua sepse bisedat e tij me celularë të koduar nga ofruesit “Sky ECC” dhe “EncroChat” u përgjuan.

Sipas prokurorit publik, Christopher Sievers thuhet se është lushnjari fitoi 1.5 milionë dollarë nga shitja e drogës. Aktualisht hetuesit po përpiqen të zbulojnë ndonjë lidhje mes familjeve të Ernest D. dhe vrasësit me kokë të 27-vjeçarit nga Qerim D.

Deri më tani, policia supozon se 27-vjeçari është qëlluar me armë zjarri në zonën Uetersen në lagjen Pinneberg. Gjithashtu mbetet e paqartë se ku ndodhet arma e zjarrit. Pasi u zbulua trupi, oficerët e policisë kontrolluan vendin në Kaltenkirchen dhe zonën përreth. Zëdhënësja e policisë tha se sendet janë sekuestruar, pa dhënë detaje. Viktima është nga Shqipëria, i njohur për policinë dhe nuk ka adresë fikse. 17-vjeçari flet shqip. Ai akuzohet për vrasje nga pakujdesia.