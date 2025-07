Verë e paprecedentë në Itali/ Në Siçili priten temperatura deri në 49°C

Tashmë është zyrtare, java e ardhshme do të ndajë Italinë në dy realitete të kundërta klimatike. Ndërsa veriu i vendit do të përballet me reshje të dendura dhe stuhi të fuqishme, pjesa qendrore dhe jugore do të goditen nga një valë të nxehti ekstrem, e përshkruar nga ekspertët si një ndër më të ashprat e dekadave të fundit, ndoshta edhe e paprecedentë në historinë e vendit.

Sipas raportimit të medias italiane La Repubblica këtë të diel, më 20 korrik, vala afrikane e të nxehtit, e njohur ndryshe si “Deveja”, ka filluar të shtrihet mbi Siçili, Sardenjë dhe Pulia, ku temperaturat kanë kapur tashmë 40°C. Madje, edhe në lartësinë 1500 metra mbi nivelin e detit, termometri tregon rreth 30°C – një vlerë jashtëzakonisht e rrallë për klimën italiane.

Megjithatë, këto shifra janë vetëm parapërgatitje për atë që do të ndodhë nga e hëna në brendësi të lindjes së Siçilisë – sidomos në zonat midis Sirakuzës, Katanias dhe Kaltanisetas. Për shkak të faktorëve si erërat e forta, lagështia e ulët dhe distanca nga deti, temperaturat pritet të ngjiten deri në 45°C. Meteorologët nuk përjashtojnë mundësinë që ato të kalojnë edhe 49°C, çka do të përbënte një rishkrim të historisë klimatike për Italinë dhe tërë kontinentin. Ky nivel do të thyente rekordin aktual evropian prej 48.8°C, i regjistruar në gusht 2021 në Floridia, provincë e Sirakuzës.