Vepra të ndryshme penale, arrestohen pesë persona në Tiranë
Pesë persona janë arrestuar në Tiranë për veprat penale, si drejtim automjeti në gjendje të dehur, aksidente dhe drejtimi i motomjetit pa leje drejtimi.
Një 33 vjeçar me iniciale A. K., u arrestua pasi është dënuar me dy muaj burg për veprën penale “Drejtimi i automjeteve në mënyrë te parregullt”.
Dy persona me iniciale M. H., 61 vjeç dhe Y. K., 54 vjeç janë arrestuar pasi drejtonin mjetin në gjendje të dehur.
Një 34 vjeçar me iniciale E. Ç., banues në Tiranë, u arrestua pasi drejtonte motomjetin e tij pa leje drejtimi.
23 vjeçari nga Tirana me iniciale J. M., u arrestua pasi është përplasur me mjetin e shtetases M. P., 31 vjeçe. Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar drejtuesja e mjetit M. P., dhe pasagjerja shtetasja S. B., të cilat ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprime të mëtejshme.
Tiranë
Vihen në pranga 5 shtetas, për vepra të ndryshme penale.
Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Nr. 6 bënë kapjen e shtetasit A. K., 33 vjeç, shpallur në kërkim pasi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, e ka dënuar me 2 muaj burgim, për veprën penale “Drejtimi i automjeteve në mënyrë te parregullt”.
Specialistët e Qarkullimit Rrugor bënë arrestimin në flagrancë të shtetasve:
- E. Ç., 34 vjeç, banues në Tiranë, pasi u kap duke drejtuar motomjetin e tij, pa leje drejtimi;
- M. H., 61 vjeç, banues në Tiranë, pasi u kap duke drejtuar motomjetin e tij, në gjendje të dehur;
- J. M., 23 vjeç, banues në Tiranë, për veprën penale "Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor", pasi është përplasur me mjetin me drejtuese shtetasen M. P., 31 vjeçe. Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar shtetasja M. P., dhe pasagjerja shtetasja S. B., të cilat ndodhen jashtë rrezikut për jetën;
- Y. K., 54 vjeç, banues në Tiranë, pasi u kap duke drejtuar mjetin e tij, në gjendje të dehur.
Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprime të mëtejshme procedurale.