Bombë me celular në hotelin e Vangjush Dakos në Durrës, reagon policia

Lajmifundit / 13 Shtator 2025, 20:28
Aktualitet

Bombë me celular në hotelin e Vangjush Dakos në Durrës,

Një sasi lënde shpërthyese është gjetur pasditen e së shtunës pranë një hoteli në qytetin e Durrësit, në pronësi të ish-kreut të kësaj bashkie Vangjush Dako, i vendosur në lagjen nr.1 në gjimnazin “Gjergj Kastrioti”.

Lënda shpërthyese, e dyshuar si tritol, ishte e lidhur me një celular dhe mendohet se ishte gati për t’u aktivizuar.

Bombë me celular në hotelin e Vangjush Dakos në Durrës,

Menjëherë janë njoftuar forcat e policisë dhe ato xheniere, të cilat kanë rrethuar vendngjarjen dhe më pas kanë kryer shpërthim të kontrolluar të mjetit shpërthyes.

Paraprakisht nuk ka të dyshuar se kush mund ta ketë vendosur eksplozivin në hotelin e Dakos, teksa policia po mbledh kamerat e sigurisë në zonë për të krijuar një identikit të autorit. 

Stafi i hotelit dhe personat e pranishem jane evakuuar te gjithe nga objekti.

Stafi i hotelit dhe personat e pranishem jane evakuuar te gjithe nga objekti.

Durrës/ Informacion paraprak

-Në lagjen nr. 1, Durrës, në hyrje të një ndërtese (ish-hotel, jashtë funksionit), në një nga vazot e luleve është gjetur një sasi e dyshuar lëndë plasëse, dyshohet artizanale.

Grupi hetimor, në bashkëpunim me Njësinë Antieksploziv të RENEA-s, po kryen veprimet për sqarimin e rrethanave, përcaktimin e llojit të lëndës së gjetur, si dhe identifikimin dhe kapjen e autorit/ve.

