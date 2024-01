Shqipëria pritet të ‘pushtohet’ nga i ftohti, j çfarë paralajmëron ARRSH

Nesër e shtunë 20 janar vendi do të pushtohet nga temperatura të ftohta.

Në zonat veriore dhe veri-lindore pritet të ketë reshje të dendura dëbore dhe erë.

Për rrjedhojë Autoriteti Rrugor Shqiptar u bën thirrje drejtuesve të mjeteve të udhëtojnë me goma dimërore dhe të mbajnë gjithmonë zinxhirë me vete.

ARRSH apelon qytetarët që të shmangin daljet e panevojshme në rrugë.

Njoftimi i ARRSH:

Sipas informacioneve meteorologjike, duke filluar nga nesër, datë 20.01.2024, i gjithë vendi do të pësojë rënie të temperaturave që në zonat veriore dhe verilindore do të shoqërohen me reshje të dendura dëbore dhe erë.

Rekomandojmë të shmangen lëvizjet e panevojeshme në zonat me temperatura shumë të ulëta të qarkullohet vetëm me goma dimërore që mos të shkaktojnë bllokim të rrugës duke penguar edhe punën e borëpastruesevesi dhe të ndiqen udhëzimet e Policisë Rrugore.