"Vendi i tij është në burg"/ Berisha me tone të ashpra: Pas vrasjes së vajzës keniane fshihet ...

Ish-kryeministri Sali Berisha ka mbajtur sot fjalën e tij, jo në foltore, por pak metra larg parlamentit, aty ku po mbahet protesta e tretë rresht e opozitës me mbi 10 deputetë të përjashtuar.

Berisha ka përsëritur akuzat e tij ndaj qeverisë dhe kryeministrin Edi Rama, duke nisur nga përplasja për ngritjen e komisionit hetimor për çështjen “McGonigal”, deri te akuzat për korrupsion dhe jetë luksoze.

Por listës së gjatë të akuzave, Berisha sot i shtoi edhe një të re, dhe më të rëndë. Ai tha se pas vrasjes së vajzës keniane Joy Aoko, fshihet qeveria.

“Ai që çuditet, i them, shikoje pak atë kriminelin Taulant Balla, e kam denoncuar 10 herë. Vendi i tij është në burg si trafikant femrash. Prandaj ata e fshehin Joy-n”, tha ndër të tjera Berisha.

Pjesë nga fjala e Berishës në protestën para Parlamentit:

Kjo është një betejë për mbrojtjen e Kushtetutës, e cila shkelmohet nga banditët, nga porositës së vrasjeve, nga patronë të krimit.

Kjo Kushtetutë në nenin e saj 70 i garanton deputetit me mbledhjen e 28 firmave, krijimin automatik të komisionit hetimor që këta 28 burra dhe gra gjykojnë se duhet të hetohet. Këta na mohojnë të drejtën e komisioneve hetimore, pasi aty do të dalin më të zinj se ç’janë.

Ju e patë se si Edi Rama, kontaktoi si vrasës me pagesë, kryezbuluesin e SHBA-së, për të azgjësuar opozitën. De facton nuk mundet dhe s’ka ekzistuar demokraci pa opozitë.

Në kulmin e krizës, ai krijoi bordet e tij komuniste, dhe mori nga xhepat tuaja fiks 520 milionë euro. Çfarë bëri me to? Ua ktheu ju për ndihmë? Të gjitha i ndau me klientelën e tij.

Ju po protestoni kundër një hajduti që po mjeron çdo ditë shqiptarët. Që vazhdon të vjedhë me aferën e djegsave.

Djegsat kanë vetëm një njeri kryesor, dhe ky është Edi Rama. Çarteri i tij është përdorur për të bërë fluturime, për t’i bërë presion ministrave të tij që të firmosin për djegsat.

Me Erion Velinë vjedhin në çdo ton që hidhet në Sharrë, 18 euro. Ky zotëri shtrohet në darka 10 mijë dollarë me McGonigalin. Ministrja e tij këput biftekun 1 mijë euro.

Edi Rama ndjek një politikë kundër qytetarëve, kundër jush. I verbuar nga pushteti shkon gjer aty sa që blen vazo druri 4 milionë euro. A e morët vesh ju historinë tragjike të kenianes?

Kush fshihet pas kësaj thoni ju? Me qeveri, me qeveri! Ai që çuditet, i them, shikoje pak atë kriminelin Taulant Balla, e kam denoncuar 10 herë.

Vendi i tij është në burg si trafikant femrash. Prandaj ata e fshehin Joy-n. Ai është denoncuar nga diplomatët se ka nxjerrë viza për femrat që të punonin si prostituta në Shqipëri.