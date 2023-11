Vdekja e foshnjës së braktisur nga e ëma/ Detaje të reja nga kamerat e sigurisë

“Më kapi paniku dhe fëmijën e hodha, pas lindjes”, kaq ka mundur të shprehë para uniformave blu 30-vjeçarja e cila u ndalua për braktisjen e djalit të saj të porsalindur në një garazh në Yzberisht.



Foshnja pasi u gjet nga banoret e zonës u dërgua nga policia në maternitetin “Koço Gliozheni” në gjendje mjaft të rëndë me hipotermi dhe me dëmtime të konsiderueshme fizike të shkaktuara nga nëna e tij.

Foshnja dha frymën e fundit mëngjesin e kësaj të enjte pavarësisht përpjekjeve të mjekëve për ta shpëtuar.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.



Në spital e mbikëqyrur me policë mbahet dhe 30-vjeçarja e cila akuzohet për braktisje të fëmijës dhe rrezikon deri në 10 vite burg. Gjendja e saj fizike shfaqet e qëndrueshme ndërsa gjendja emocionale jo. Mjekët dyshojnë për depresion pos partum. Ndodhur në këtë gjendje ajo nuk ka dhënë detaje për atësinë e fëmijës apo për rrethanat që e çuan drejt një akti kaq çnjerëzor.

Top Channel mëson se 30-vjeçarja me origjinë nga Pogradeci nuk ishte e martuar dhe jetonte me prindërit. Ajo nuk e kishte ndjekur shtatzëninë me asnjë mjek dhe lindjen e kreu në bodrumin ku u gjet fëmija nga banorët e zonës të cilët njoftuan policinë. Vajza ishte larguar disa blloqe pallatesh nga banesa e saj për të kryer lindjen dhe në pamjet e kamerave të sigurisë të sekuestruara nga policia shfaqet e vetme.

Të birin menjëherë pas lindjes dhe pa i prerë kordonin umbelikal ajo e hodhi të zhveshur në papastërtitë e garazhit të lëna pas reshjeve të shumta që ndodhen mëngjesin e së mërkurës. Në momentin e mbërritjes në reanimacion mjekët konstatuan hipotermi të thellë, gërvishtje të syrit të majtë, të gojës, të gishtave të dorës së djathtë dhe dëme të tjera që u konstatuan pas larjes së fëmijës dëmtime të cilat i sollën dhe vdekjen.