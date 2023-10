Vdekja e 3-vjeçarit, babai nxjerr dokumentin: Mjeku kardio pediatër na tha se mund të kryhej ndërhyrja

Babai i 3-vjeçarit, Brian Spahiu ka folur pas ngjarjes së rëndë ku i mituri humbi jetën pas një ndërhyrje kirurgjikale te dentisti në një klinikë private, 'Splendent'. Babai mohon se fëmija kishte probleme me zemrën dhe publikon recetën ku mjeku kardio pediatër Albert Koja ka shkruar se nuk është problem që fëmija ta realizojë ndërhyrjen në gojë.

Babai ndërsa ngre pretendime se doza e lartë e narkozës i kishte dëmtuar 3-vjeçarit organet e tjera jetësore, si veshkat dhe mëlçia. Familjarët thonë se dentistja ka ndërhyrë në 14 dhëmbë.

“Gjendja sa ka vajt ka qenë shumë e rënduar. Pjesën e zemrës unë do ta nxjerr letrën prapë. Unë si prind, nëse ai do kishte probleme, duke biseduar me doktorët atje s’do e çoja fare. Është një fëmijë 3-vjecar. Ti bësh 14 dhëmbë, nuk i bëj unë. Pjesa e lekëve. Nuk e ka përmend asnjë njeri. Kartela e dentistes, ka nxjerrë 14 dhëmbë mbushje. Ka marrë 700 mijë lekë për mbushjen. Nga anestezia i ishin dëmtuar të gjitha organet, mëlçia veshkat, të gjitha”, tha babai.

Bledar Spahiu thotë se mjeku Xhaxho gënjen dhe se sipas tij duhet të sekuestrohen. Ndërsa shton se edhe përmes kamerave të bizneseve rreth e rrotull klinikës mund të vërtetohet se djali ka dalë në gjendje të rëndë dhe sipas tij i kanë rënë disa herë në telefon mjekut, por ai nuk është përgjigjur.

"Ka marrë 700 mijë lek për mbushje. E ka atje me kamera, sekuestrimi i kamerave nga policia", thotë ai.

Mjeku Roland Xhaxho ka dalë dje me një deklaratë për shtyp përmes të cilës thotë se fëmija kreu në klinikë procedurat dentare nën anestezi të përgjithshme. Për këtë pretendon se ka sqaruar prindërit të cilët kanë firmosur edhe konsensusin. Kjo mënyrë e trajtimit sipas tij u zgjodh si pasojë e një defekti në zemër që kishe djali i mitur. Sipas mjekut, procedura ka qenë e zakonshme, rutinë sipas të gjitha protokolleve dhe pa asnjë problematikë të veçantë. Ndërkaq pretendon se 3 vjeçari kur ka dalë nga klinika ka qenë zgjuar në krahët e të atit.

Familja Spahiu e denoncoi ngjarjen në komisariatin nr 4. Rasti në ngarkim të mjekut Roland Xhaxhos, është referuar në prokurori për veprën penale “neglizhencë në mjekim." Në hetim është edhe mjekja Ina Xhaxho. Po ashtu mësohet se Urdhri i Stamatologut ka nisur verifikimet për këtë rast.