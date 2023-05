Vdekja e 15-vjeçarit në Gramsh, policia nis verifikimin për një tjetër adoleshent të përfshirë në sherrin me thika

Policia e Gramshit ka verifikuar një adoleshent të 5-të të përfshirë në sherrin ku mbeti i vdekur një 15-vjeçar. Sipas bluve, adoleshenti tjetër i përfshirë është 15-vjeçari M.C, i cili ka shkuar në spital për ndihmë mjekësore pasi është dëmtuar me mjet prerës thikë. Sjellim në kujtesë se gjatë një sherri në shkollën 9-vjeçare “Asllan Shahini” humbi jetën nxënësi Fatjon Bici pasi u godit me thikë nga bashkëmoshatari i tij.

Gramsh/Informacion shtesë Në vijm të veprimeve që po kryhen për zbardhjen dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes së ndodhur rreth orës 13:30, në lagjen “Sport 2”, Gramsh, ngjarje për të cilin Policia shoqëroi 4 adoleshentë të përfshirë në konflikt (mes tyre dhe autorin), grupi hetimor po kryen verifikime edhe për shtetasin M. C., 15 vjeç, i cili ka shkuar në spital, për ndihmë mjekësore, në gjendje jashtë rrezikut për jetën, pasi dyshohet se është dëmtuar me mjet prerës thikë, gjatë këtij konflikti. Veprimet hetimore për këtë ngjarje vijojnë dhe në përfundim të veprimeve të para do të ketë njoftim të plotë.