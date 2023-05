Vdekja e 15-vjeçarit në Gramsh, policia jep detaje: Si ndodhi ngjarja e rëndë, të shoqëruar 4 adoleshentë

Policia jep detaje nga sherri në Gramsh ku mbeti i vdekur një nxënës i klasës së 9-të, F.B, 15 vjeç. Sipas policisë nxënësi në fjalë është plagosur me thikë dhe nuk ka arritur t’i mbijetojë plagëve të marra. Gjithashtu bëhet me dije se janë shoqëruar në komisariat 4 adoleshenntë, mes tyre dhe autori.

“Gramsh Rreth orës 13:30, në lagjen “Sport 2”, Gramsh, në rrugë, pas një konflikti të çastit mes 5 adoleshentëve është plagosur rëndë me mjet prerës (thikë), njëri prej tyre, shtetasi F. B., 15 vjeç, i cili pasi është dërguar në spital, ka humbur jetën për shkak të dëmtimeve. Shërbimet e Policisë, me marrjen e njoftimit, kanë shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes. Pas ndjekjes nga Policia, janë kapur dhe janë shoqëruar në Komisariat, 4 adoleshentët (ndërmjet tyre dhe autori) e përfshirë në konflikt, konkretisht shtetasit E. K., 15 vjeç, A. C., 14 vjeç, O. C., 14 vjeç dhe S. M., 15 vjeç të cilët do të merren në pyetje nga specialistët për Hetimin e Krimeve, në prani të prokurorit, të psikologut dhe të prindërve të tyre.”, njofton policia.