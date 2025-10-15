Vazhdon lirimi i hapësirave publike, Rama publikon videon: Lagje më lagje
Lajmifundit / 15 Tetor 2025, 18:08
Lirimi i hapësirave publike vijon që prej muajit korrik kur nisi në të gjithë vendin me porosi të Kryeministrit Edi Rama.
Kryeministri Edi Rama ka publikuar pamjet nga aksioni për lirimin e hapësirave pubklike.
Në një postim në Facebook, Rama shkruan se aksioni vijon pa ndërprerje.
“Ecim, hap pas hapi, lagje më lagje”, shkruan Kryeministri.
