Vatër e re zjarri në Gramsh, situata kritike në fshatrat Sojnik, Mukaj dhe Kukur

Lajmifundit / 12 Gusht 2025, 12:09
Aktualitet

Një vatër zjarri e re ka shpërthyer pranë malit të fshatit Kullollas në bashkinë e Gramshit. Situata është kritike, veçanërisht në fshatin Kukur, ku flakët po afrohen rrezikshëm pranë banesave.

Zjarri vazhdon aktiv në zonat me shkurre dhe ferr në fshatrat Mukaj dhe Sojnik. Forcat operacionale të MZSH Gramsh, në bashkëpunim me 25 efektivë të Forcave të Armatosura nga Elbasani, po punojnë intensivisht për shuarjen e zjarrit.

Autoritetet apelojnë për kujdes dhe bashkëpunim nga banorët dhe vijojnë monitorimin e situatës.

