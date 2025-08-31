LEXO PA REKLAMA!

Valutat "pushtojnë" Shqipërinë, 642 pika këmbimi dhe mbi 12 miliardë euro të këmbyera

Lajmifundit / 31 Gusht 2025, 15:03
Aktualitet

Valutat "pushtojnë" Shqipërinë, 642 pika këmbimi

Turistët dhe emigrantët po shtojnë numrin e pikave të këmbimit valutor. Sasia përherë e më shumë në rritje e euros, dollarit apo paundit, ata po sjellin çoi në 642 numrin e exchange në vend. Të dhënat nga Banka e Shqipërisë tregojnë se në krahasim me 2023-shin, numri i zyrave të këmbimit të valutave u shtua me 22.

“Ndikim ka pasur edhe fakti se sot Zyrat e Këmbimit Valutor po shërbejnë jo vetëm si Exchange por edhe për dërguar e marrë para. Le të themi që po shërbejnë si “one stop shop”, thotë për A2 CNN Dritan Vakaj, kryetar i Shoqatës së Këmbimit Valutor.

Pjesa më e madhe nga turizmi dhe eksportet, ndjekur nga investimet e huaja dhe dërgesat e emigrantëve... vetëm nëpërmjet këtyre kanaleve në vend gjatë vitit të shkuar hynë mbi 12 miliardë euro. Për aktorë të tregut valutor, shtimi i Ecxhange vjen edhe si pasojë e komisioneve të larta të bankave.

“Njerëzit duan tarifa të lira dhe këto i gjejnë te Exchange. Çdo boshllëk i krijuar nga sistemi bankar mbushet nga këto tipologji biznesesh”, thekson Vakaj.

Po bashkë me shtimin e flukseve të valutave, rritet e rreziku i pastrimit të parave. Me këto ndryshime, pas kontrolleve u procedua me heqjen e licencave për 24 exchange.

“Rreziku nga pastrimi i parave nuk është i përjashtuar kurrë. Në një mori juridiksionesh, përfshirë edhe Vlerësimin Kombëtar të Riskut që u miratua fund-vitin e shkuar, sektori financiar është më i theksuari për pastrimin e parave. Sepse në thelb ai është instrumenti kryesor për t’u përdorur si mjet pagese”, shton ai.

Vetëm vitin e shkuar, në 642 pikat e këmbimit valutor dhe bankat e nivelit të dytë u këmbyen mbi 12 miliardë euro. Ky është niveli më i lartë i shënuar ndonjëherë. 

