Valë arrestimesh/ Çfarë po ndodh në Shkodër, shkon mbi 30 numri i personave të prangosur, policia zbulon detajet e fundit
Disa grupe që merreshin me shpërndarjen e lëndëve narkotike në zonën e Shkodrës u goditën nga Policia, duke sekuestruar 77 kilogramë lëndë narkotike kanabis sativa në total. Në tri aksione të ndara, përfunduan në pranga shtatë persona dhe pesë të tjerë janë shpallur në kërkim.
Fillimisht, në kuadër të operacionit “Qarku”, i nisur prej disa ditësh, përfunduan në pranga shtetasit: Suela Gucija, 43 vjeçe, Erdis Pepmarku, 19 vjeç, Emiljan Preçaj, 42 vjeç, të tre banues në Shkodër si dhe Mirel Çokaj, 37 vjeç, banues në fshatin Grudë Fushë, Malësi e Madhe.
“Gjatë kontrolleve fizike që shërbimet e Policisë kanë ushtruar ndaj këtyre shtetasve, të cilët ndodheshin në një lokal në lagjen ‘Fahri Ramadani’, Shkodër, u kanë gjetur dhe sekuestruar lëndë narkotike kanabis dhe kokainë të ndarë në doza, gati për shitje.
Në vijim të kontrolleve, në çantën e shtetasit të arrestuar Suela Gucija shërbimet e Policisë kanë gjetur dhe sekuestruar një armë zjarri pistoletë dhe municion luftarak”, sqaroi Policia.
Në kuadër të megaoperacionit, përfunduan në pranga edhe Edi Guri, Luljan Pepaj dhe Kolë Frroku, përkatësisht 22 vjeç, 23 vjeç dhe 30 vjeç, të tre banues në Shkodër. “Këta shtetas u kapën në aksin rrugor Koman-Vau i Dejës, teksa transportonin me një automjet tip ‘Benz’ 15 kilogramë lëndë të dyshuar narkotike kanabis, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.
Nga veprimet hetimore të kryera nga Policia për këtë rast, u shpallën në kërkim shtetasit Kristian Pepaj, 24 vjeç dhe Vitor Pepaj, 20 vjeç, kushërinj midis tyre, pasi rezultuan të përfshirë në veprimtaritë kriminale në fushën e narkotikëve, të goditura gjatë këtij megaoperacioni.
Ndërkohë, faza e gjashtë e këtij megaoperacioni ka vijuar në Malësi të Madhe, në fshatin Gruemirë. Shërbimet e Policisë, mbështetur nga inteligjenca informative, kanë ushtruar kontroll në sipërfaqet e tokave në pronësi të shtetasit Perlat Canaj.
Si rezultat, janë gjetur bimë kanabisi në proces tharjeje dhe një sasi lënde narkotike kanabis, e thatë, me peshë totale 62 kilogramë. Shtetasi Perlat Canaj u shpall në kërkim, si autor i dyshuar i këtyre veprimtarive kriminale.
Po në vijim të megaoperacionit në Malësi të Madhe, janë shpallur në kërkim edhe 2 shtetas të tjerë, Pal Ashta, 31 vjeç dhe Dodë Ashta, 32 vjeç (vëllezër), të dy banues në fshatin Bardhaj. Nga veprimet hetimore në kuadër të megaoperacionit “Qarku”, rezultoi se këta shtetas janë gjithashtu të implikuar në veprimtaritë e kultivimit, përpunimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike, raste të cilat janë goditur në kuadër të këtij megaoperacioni.
Me arrestimin e këtyre personave shkon në 33 numrin i personave të arrestuar në rajonin e Shkodrës në harkun kohor të dhjetë ditëve të fundit. Gjatë ditëve të fundit, në kuadër të të njëjtit operacion, i shtrirë deri më tani në gjashtë faza, janë sekuestruar 268 kilogramë lëndë narkotike si dhe 456 bimë kanabis sativa, krahas 33 personave të arrestuar, dy prej të cilëve përfunduan në pranga gjatë së shtunës.
Sinato dhe Vitor Ndreu, babai me të birin, u prangosën me 3 pako me lëndë narkotike kanabis, si dhe doza kanabisi, të gatshme për shitje, me peshë totale 1.5 kg.