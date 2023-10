Vala më e madhe e të nxehtit për këtë vit po vjen, pritet te zgjasë 10 ditë, ja kur nis

Sapo e kaluam valën e parë te nxehtit, por një tjetër akoma më e nxehtë po afron.

Sipas parashikimeve të fundit, nga dita e enjtje, 14 korrik dhe të paktën për dhjetë ditët në vijim, vendi ynë do të goditet nga ajo që mund të jetë vala më e fuqishme afrikane e të nxehtit, duke shënuar ditët më të nxehta të verës 2022.

Gjatë fundjavës dhe deri të mërkurën më 13 korrik do të kemi kushte të qëndrueshme moti: me diell dhe temperatura në përputhje me mesataret e stinës ose maksimumi pak më të larta.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Pra, nxehtë, po, por pa teprime dhe pa mundimin e vapës siç ka ndodhur javët e fundit,”- kështu deklaroi Mattia Gussoni, meteorologu i njohur.

Më pas, duke nisur nga data 14 korrik, temperaturat do të shënojnë mbi 38-39°C, që do të vazhdojnë po njësoj që nga e premtja, deri të paktën më 22 korrik.