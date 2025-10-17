“Vajza ime vdiq në Sarandë”/ Babai i 29-vjeçares britanike: Banda e shqiptarit më theu brinjët
Britanikja “The Sun”, ka publikuar një intervistë më babanë e 29-vjeçare Rebecca Gannon, e cila humbi jetën në 20 gusht 2022, pas një zhytje me bombola oksigjeni në bregdetin e Sarandës.
Gjatë intervistës ai shprehet se drejtësia për vajzën e tij ende nuk është vendosur, ndërsa akuzon Saimir Kushovën, pasi pretendon se pajisjet e kompanisë së tij të zhytjes, me të cilat u zhyt vajza e tij, ishin jashtë kontrollit. Ai thotë më tej se ndërsa ka kërkuar drejtësi, disa persona e kanë dhunuar dhe kërcënuar në emër të tij, duke i kërkuar të largohet nga Shqipëria.
Artikulli i plotë:
Paraditja e 20 Gushtit 2022, e gjeti anglezen 29-vjeçare Rebecca Gannon, bashkë me të dashurin dhe 10 persona të tjerë duke vendosur pajisjet e oksigjenit për t’u bërë gati për t’u zhytur në gjirin e Sarandës. Kur George Gannon mori vesh se vajza e tij, Beccie, kishte vdekur në një tragjedi të tmerrshme pushimesh në Shqipëri, ai la gjithçka për të marrë fluturimin e parë.
Por kërkimi i tij për të vërtetën i ka kushtuar pothuajse gjithçka. Babai me zemër të thyer ka shpenzuar rreth 90,000 paund duke pritur përgjigje, martesa e tij është varur në fije dhe sot ai pretendon se është rrahur edhe nga burra të lidhur me gangsterin që organizoi udhëtimin fatal të vajzës së tij.
Ai pretendon se i kanë mbetur brinjë të thyera pasi miqtë e shefit të kompanisë së anijeve Saimir Kushova i janë hedhur mbi kokë ndërsa po dilte nga një restorant dhe e kanë kërcënuar se do ta vrasin nëse nuk largohet nga vendi. Këtë javë, familja e Beccie-t u përball me një agoni të re pasi gjyqi kundër hajdutit u shty për të GJASHTËN herë në 12 muaj.
George, i cili beson, sipas pretendimeve ende të pavërtetuara, se vajza e tij vdiq për shkak të gabimeve të Kushovës, tha: “Nuk do të dorëzohem kurrë, kurrë. Nuk më intereson çfarë më ndodh. Asgjë nuk mund të më lëndojë më shumë sesa vdekja e Beccie-t. Nuk mund të filloj të mbaj zi derisa të marr drejtësi për të. Nuk kam derdhur asnjë lot ende – dua që kjo të përfundojë përpara se të mund të mbaj zi siç duhet.”
Beccie, 29 vjeç, vdiq ndërsa ishte në një ekspeditë zhytjeje me të dashurin e saj Robert Kerans, kur ajo u zhyt në ujë në Gjirin e Sarandës për të parë një anije të rrënuar në shtator 2022. Ajo kishte bërë zhytje në të gjithë botën dhe zgjodhi të rezervonte një udhëtim të organizuar nga Kushova sepse ai mburrej në mënyrë të rreme se ishte e vetmja kompani e sanksionuar nga qeveria shqiptare.
Brenda pak minutash pasi hipën në bord, si Rebeka ashtu edhe Roberti filluan të dyshonin , duke vënë në dyshim gjendjen e dobët të pajisjeve me jelekë shpëtimi të vjetër dhe bombola oksigjeni gjysmë të zbrazëta. Prindërve të saj, George, 64 vjeç, dhe Gillian, 63 vjeç, nga Stone, Staffordshire, iu tha se vajza e tyre kishte vdekur kur dikush trokiti në derë ndërsa po shikonin funeralin e Mbretëreshës Elizabeth.
George fluturoi menjëherë për në Shqipëri, ku iu lut prokurorëve për më shumë se një vit që ta arrestonin Kushovën. Policët më në fund e çuan atë për ta marrë në pyetje, por kur gjykatat e liruan me kusht, Kushova, 49 vjeç, iku nga vendi. Gjëja tjetër që dëgjoi George ishte se Kushova ishte burgosur për 15 vjet në Norvegji për akuza për drogë. Ai ishte pjesë e një bande prej gjashtë personash të arrestuar në Husnes në vitin 2023, të cilët u përpoqën të merrnin 150 kg kokainë nga një anije braziliane në brigjet e Norvegjisë.
Grupi po zhytej për drogë të hedhur nga varka. George tha: “Kur shkova për herë të parë në Shqipëri pasi vdiq Beccie, e shihja këtë djalë nëpër kafene, duke qeshur me miqtë e tij. Policia shqiptare vazhdonte të më thoshte të largohesha sepse mendonin se isha atje për ta vrarë. U thashë atyre se nuk funksionon kështu drejtësia në Britani dhe se doja të dilja në gjyq. Nuk mund ta besoj që iu dha lirim me kusht. Ai thjesht nuk u paraqit për t’u regjistruar në stacionin e policisë dhe u largua nga vendi. Pastaj zbuluam se ai ishte burgosur në Norvegji . Mënyra se si na kanë trajtuar është e tmerrshme.”
George pretendon se është sulmuar tri herë nga burra të lidhur me Kushovën dhe Qendrën e tij të Zhytjes në Spiranca.
Ai tha: “Herën e parë që sapo kisha dalë nga një restorant dhe këta tre burra po rrinin andej-këndej. Më shtrinë përtokë dhe më goditën me shqelma e grushte. uk munda ta kuptoja çfarë po thoshin sepse nuk e flas gjuhën, por dikush afër që fliste anglisht më tha se kishin thënë se ishin miq të Kushovës dhe se më mirë të largohesha nga vendi ose do të më vrisnin. Kam pasur një nofull dhe brinjë të thyera, por refuzoj të largohem që këtej derisa ta shoh të burgosur për atë që i ndodhi vajzës sime.”
George kaloi dy vjet duke jetuar në vendpushimin bregdetar të Sarandës, ku Beccie vdiq dhe u kthye në shtëpi Krishtlindjet e kaluara, përpara se të thirrej përsëri për një sërë seancash dëgjimore që janë shtyrë.
Ai thotë se vdekja e vajzës së tij i ka vënë një barrë të madhe martesës së tij dhe familja u detyrua ta mbyllte biznesin e furrës së bukës sepse gruaja e tij nuk ishte në gjendje të përballonte e vetme në shtëpi.
“Nuk ka qenë e lehtë për mua dhe Gillian sepse jam këtu gjatë gjithë kohës dhe ne jemi të pikëlluar në mënyra të ndryshme. Jemi ende bashkë, por e kemi të vështirë të flasim për atë që ka ndodhur dhe ndiej se nuk mund të dorëzohem. Kemi shpenzuar rreth 90,000 paund për të jetuar këtu dhe për fluturimet vajtje-ardhje dhe kemi humbur biznesin. Vajza ime vdiq dhe askush nuk duket se interesohet fare. Nuk është shaka. Po flasim për një shtetas britanik që erdhi në Shqipëri për pushime dhe nuk u kthye më, ndërsa i akuzuari jeton në një burg të rehatshëm në Norvegji për kryerjen e një krimi tjetër të rëndë. Po përfaqësoj veten në gjykatë sepse nuk kemi më mundësi të paguajmë një avokat.”
Nuk e di se sa më shumë mund të duroj me të gjitha këto shtyrje. Këtë herë ndodhi sepse Kushova kishte dy avokatë dhe njëri prej tyre nuk mundi të vinte, megjithatë nuk u njoftova për këtë para se të fluturoja përsëri. Ku është drejtësia në të gjithë këtë? A mund të më tregojë dikush ju lutem? Po e kam të vështirë ta kuptoj.”– tha ai.
Beccie, e cila kishte ndërmarrë ekspedita zhytjeje në të gjithë botën, ishte mësuar të zhytej 30 metra thellë, por ishte vetëm shtatë metra thellë kur u mbyt. I dashuri i saj, i cili doli nga uji për shkak të problemeve me veshin, tha se ajo ishte rishfaqur “në panik dhe duke kërkuar ndihmë” para se të vdiste. Dëshmitarët thanë se Kushova u hodh në ujë për të shpëtuar Beccie-n së bashku me anëtarët e tjerë të grupit. Ata u përpoqën me tërbim t’i jepnin asaj frymëmarrje të shpejtë ndërsa Roberti shikonte.
Kushova është akuzuar për shkelje të rregullave të shëndetit dhe sigurisë dhe punësimin e një instruktori zhytjeje jo të kualifikuar. Familja thotë se është caktuar një datë e re për gjyqin muajin e ardhshëm. George është ndihmuar në betejën e tij për drejtësi nga gazetari shqiptar Muhamed Veliu, i cili kërkoi përgjigje nga prokurorët.
Ai tha: “George u përball me shumë dyer të mbyllura. Ai shkoi disa herë në zyrën e prokurorit për të kërkuar përditësime mbi hetimin, por askush nuk i përgjigjej. Përdora një kërkesë për lirinë e informacionit për të marrë përgjigje. Në shtator të vitit të kaluar arrita t’i them George-it se prokurorët i kishin kërkuar gjykatës gjashtë muaj të tjerë për të vazhduar hetimin. Ishte një moment pak lehtësimi për George-in, të cilin e takova për herë të parë në Tiranë vitin e kaluar kur solli pak nga hiri i Beccie-s dhe e vendosi në tavolinë. Pimë një pije dhe më dukej sikur ishin tre persona në atë tavolinë, unë, George dhe Beccie. Të nesërmen, George shkoi në Sarandë, ku e futi hirin në një shishe dhe e hodhi në det, në vendin ku Beccie humbi jetën.”