Vajza 4-vjeçare u mbyt në pishinën pranë banesës ku jetonte, pas nënës ndalohen babai dhe gjyshi i së miturës

Lajmifundit / 23 Gusht 2025, 15:00
Aktualitet

Vajza 4-vjeçare u mbyt në pishinën pranë banesës ku

Prokuroria ka ngritur padi penale ndaj tre të afërmve të vajzës për ekspozim të të miturit në rrezik, pasi nëna e saj 24-vjeçare, babai dhe gjyshi ndodheshin në shtëpi dhe flinin në momentin kur 4-vjeçarja u zhduk.

Të afërm të vajzës së mitur kanë deklaruar se ajo po luante në korridorin e shtëpisë dhe se zhdukja ndodhi papritur, brenda pak minutash.

Familjarët menjëherë njoftuan policinë dhe nisën kërkimet së bashku me fqinjët, por pa sukses. Vajza u gjet më vonë pa shenja jete nga kuzhinieri i vilës.

Mjeku i Qendrës Shëndetësore të Paksos tentoi ta ringjallte, por përpjekjet nuk dhanë rezultat. Trupi i së miturës u dërgua në Shërbimin Mjekësor Ligjor të Korfuzit për autopsi.

Autoritetet ndaluan nënën 24-vjeçare, babain dhe gjyshin e vajzës, të cilët po flinin në momentin kur ndodhi tragjedia.

Trupi i saj u transferua në Shërbimin Mjekësor Ligjor të Korfuzit për autopsi.

