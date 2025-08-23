Vajza 4-vjeçare shqiptare u mbyt në një pishinë në Greqi, të afërmit: Ndodhi brenda pak minutash!
Nëna, babai dhe gjyshi i 4-vjeçares shqiptare që u gjet e mbytur në pishinën e një vile në Paksos të premten pasdite, pranë shtëpisë ku jetonte fëmija, kërkuan dhe morën një afat për të dëshmuar para gjykatës.
Prokurori ngriti padi penale kundër tre të afërmve të vajzës për ekspozimin e të miturës në rrezik, pasi nëna, babai dhe gjyshi ishin në shtëpi dhe po flinin kur 4-vjeçarja u zhduk.
Të afërmit e 4-vjeçares deklaruan se ajo po luante në korridorin e shtëpisë dhe se zhdukja e saj ishte diçka e papritur dhe ndodhi brenda pak minutash.
Të afërmit, sapo kuptuan zhdukjen e vajzës, njoftuan policinë dhe filluan kërkimin e saj me fqinjët dhe oficerët e policisë, por pa sukses.
4-vjeçarja u gjet pa ndjenja pak kohë më vonë në pishinën e një vile disa metra larg shtëpisë familjare, nga kuzhinieri që kishte shkuar atje për të punuar.
Mjekët e Qendrës shëndetësorë të Paksosit bënë përpjekje për ta sjellë në jetë të miturën por nuk ja dolën.
