UT pëson rënie me 200 vende në rankim, flet rektori: Nuk është e vërtetë, procesi…

Rektori i Universitetit të Tiranës, Artan Hoxha, u pyet, për rankimin e institucionit që ai drejton.

Referuar shifrave të institucioneve ndërkombëtare, rezulton se Universitetit i Tiranës ka rënë me shumë vende në renditje, por Hoxha e mohoi një gjë të tillë.

Ai tha se nuk është e vërtetë që Universiteti i Tiranës ka rënë me 200 vende. Rektori tha se ky rankim është në përpunim e sipër dhe rezultati i tij përfundimtare del në 2024.

“Nuk është e vërtetë se universiteti i Tiranës ka rënë më 200 vende. Sepse ky rankim behët për herë të parë, futen universitetet e Shqipërisë. Që do të thotë se kur futësh për herë të parë nuk ka as më lartë dhe as më poshtë.

Ky është një nga rankimet, që është në përpunim dhe rezultatet i nxjerr në 2024. Po të shikosh tabelën e kritereve të rankimeve, dy kategori janë të paplotësuara, sepse është në përpunim dhe mua nuk më pëlqen ta them fjalën dashakeqësi….sepse Universiteti i Tiranës nuk ka nevojë të shitet as nga unë, as nga kusht tjetër, sepse është në vetvete i tillë. Është që nga 1957″, tha Hoxha.

Mes tjerash, Hoxha tha se UT-ja renditet i pari në Shqipëri, ndërsa për këtë tregoi disa shifra konkrete, të cilat e përligjin thënien e tij.

“Tani, ajo që dua të them është kjo: se përveç një rankimi, ka edhe rankime të tjera botërore, ku ne jemi referuar dhe ne i njohim zyrtarisht. Universiteti i Tiranës ka një diferencë të lartë mes institucioneve të tjera brenda vendit, me një numër pikësh mbi 200o vende, ndërkombëtare që me të afërmin e ka 137, që vjen pas UT. Në rang botëror dhe evropian, nuk është universitet për ta turpëruar shqiptarinë, por është universitet që e nderon Shqipërinë”, tha Hoxha.

Sipas Hoxhës, universitet shqiptare janë përballë shumë sfidash dhe po punojnë për t’i adresuar ato.

“Ne jemi përpara shumë sfidash. Universitetet në Shqipëri nuk janë gjëja që lulëzon më shumë nga të tjerët, universitet kanë sfida dhe ne po përgatitemi, sepse jemi hapi i parë për të hyrë në BE dhe mundohemi dita ditë të përmirësojmë veprimtarinë tonë, por që të thuash se universiteti i Tiranë bie dhe është nën të tjera është e pavërtetë.

Kjo është lehtësisht e verifikueshme dhe kushdo që të marrë informacion nga unë, mund të vij tek unë, t’ju jap edhe platformat e rankimeve, por ajo që unë thashë dhe ritheksoj tani prej 4-5 vitesh ne rankohemi në nivel botëror dhe europian, ndërkohë katër apo pesë vite përpara ne nuk futeshim fare”, tha ai.