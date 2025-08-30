LEXO PA REKLAMA!

Ushtronte dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes, arrestohet 36-vjeçari në Elbasan (EMRI)

Lajmifundit / 30 Gusht 2025, 12:23
Aktualitet

Ushtronte dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes, arrestohet

Një 36 vjeçar ka rënë në prangat e policisë së Elbasanit pasi ushtronte dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij.

Gjatë kontrollit në banesën e Marsel Elbasanit, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan një sasi lënde narkotike kokaine, 2 thika, përforcues grushti dhe 1 armë sportive. Operacioni u kodua 'Reaction'.

Njoftimi i policisë:

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Elbasan, menjëherë pas marrjes së njoftimit dhe mbështetjes së informacioneve në rrugë operative se një shtetas kishte ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij dhe se mbante në banesë sasi lënde narkotike, në bashkëpunim me Specialistët për Hetimin e Narkotikëve organizuan punën për kapjen e tij, në kuadër të operacionit policor të koduar “Reaction”, si rezultat i të cilit u arrestua në flagrancë shtetasi:

M. E., 36 vjeç, banues në Elbasan.

Shërbimet e Policisë, gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e 36-vjeçarit, kanë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale, një sasi lënde të dyshuar narkotike kokaine, 2 thika, përforcues grushti dhe 1 armë sportive.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme.

