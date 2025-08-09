Ushtroi dhunë ndaj bashkëshortes, arrestohet 24-vjeçari në Devoll! I gjendet armë gjahu pa leje në shtëpi
Policia e Devollit ka arrestuar një 24-vjeçar nga fshati Tren, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij 19-vjeçare. Denoncimi u bë nga vetë e reja, duke bërë që uniformat blu të ndërhyjnë menjëherë dhe të parandalojnë përshkallëzimin e dhunës.
Gjatë kontrollit në banesë, policia gjeti dhe sekuestroi një armë gjahu, të cilën i riu e mbante pa leje.
Ndaj tij janë ngritur akuzat për veprat penale “Dhuna në familje” dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive”.
Njoftimi i policisë:
Dhunoi bashkëshorten në banesën e tyre në fshatin Tren, ku mbante pa leje një armë gjahu; kapet 24-vjeçari.
Sekuestrohen në cilësinë e provës materiale arma e gjahut dhe një gjerdan me disa fishekë të saj.
Si rezultat i administrimit të menjëhershëm të denoncimit nga një 19-vjeçare, se bashkëshorti e kishte dhunuar, shërbimet e Komisariatit të Policisë Devoll parandaluan përshkallëzimin e dhunës, duke bërë kapjen në flagrancë dhe arrestimin e autorit, shtetasit F. H., 24 vjeç, banues në fshatin Tren.
Në vijim të veprimeve policore, gjatë kontrollit në banesën e këtij shtetasi, u gjet dhe u sekuestrua në cilësinë e provës materiale:
1 armë gjahu, e mbajtur pa leje;
një gjerdan me disa fishekë të kësaj arme.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Korçës, për veprat penale “Dhuna në familje” dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive”.