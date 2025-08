Ushtaraku shqiptar Dritan Demiraj "mesazh" Jankullovskës, Serbisë e Rusisë

U​shtaraku shqiptar, Dritan Demiraj, ka reaguar ndaj telefonatës së publikuar nga opozita maqedonase, ku ish ministrja e Punëve të Brendshme, Gordana Jankullovska, dëgjohej duke thënë se për një orë i zhdukë shqiptarët.

Demiraj ka thënë se shqiptarët janë kombi më i fuqishëm në Ballkan dhe se sllavët nuk kanë fuqi që t’i ndalojnë.

POSTIMI i DEMIRAJT:

Te nderuar miq!

Sot opozita maqedone publikoi nje video ne te cilen “fshatarja qorre” Jankullovskja deklaron se “shqipetaret duhen shfarosur”.

A e di mire kjo fshatarja e Kercoves se Shqiptaret me shume se kurre sot jane Kombi me i forte ne Ballkan, jane Kombi me Amerikandashes ne Bote dhe me luftarak kur i duhet te perballet me armiqte e saj.

Duhet vetem qe dicka te behet sebep dhe pastaj, e sheh Jankollovska “apo Neperka Vrasese” qe me te drejte e ka quajtur Zonja Mesila Doda.

Ju siguroj te nderuar bashkekombas se Shqiperia ka aq shume djeme trima dhe luftetare sa as maqedonasit, serbet, por as Ruset, Putinet, Lavrovet dhe zagaret e tyre nuk ka force qe ti trembe dhe mposhte.

Ata jane te gatshem ta mbrojne cdo pellembe te territorit te tyre dhe nese politikuajte e tyre nuk duan ose frigohen ne te pese vendet ku jetojne Shqiptaret.