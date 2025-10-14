Urdhri i Psikologut në “ngërç”, Laboviti: 1500 psikologë po enden për kredite dhe rilicensime
Në News24 në studion e filmit të Brunilda Laboviti, fitues e garës për postin Presidente e Urdhrit të Psikologëve. Ajo ka një shpallje, pasi pas fitores së Kryesia, asaj nuk po i lejohet ushtrimi i detyrës.
Ndërkohë që mandati nuk po lëshohet nga ish-presidentja, Laboviti është ende në pritje të firmosjes së procesverbalit nga Këshilli Kombëtar. Ky procesverbal do të bëjë të mundur nisjen e detyrës së saj.
Më tej, ajo ka treguar se ka dërguar një shkresë të kryeministrit Rama, për të cilën nuk ka marrë një përgjigje.
Psikologia Laboviti më ka theksuar këtë “ngërç” që është në Purdhrin e Urdhrin e 15000 po enden në mënyrë që të marrin një kredi ose rilincensim.
Brunilda Laboviti: Ka rezultuar një emër i përshtatshëm dhe një modest. Emri im ishte emri fitues dhe një humbëse që nga ana tjetër ishte Sekretari i Përgjithshëm. Nuk pati asnjë ankesë. Kështu që normalisht, zyra juridike duhet të certfifikonte këto zgjedhje në procesverbalin e zgjedhjeve . Nuk u bë e mundur, ndërkoha ka kaluar në një “ngërç” ligjor.
I ka kaluar Këshilli Kombëtar për një vendimmarrje.
Në fakt, ende nuk kemi një porcesverbale të kësaj vendimmarrjeje dhe kemi vetëm një vendim të brendshëm ish- presidentja. Ndërsa vetë Këshilli kombëtarë nuk ka firmosur.Jemi në kushtet ku me vetëgjyqësi nuk mund t’a zgjidhim këtë çështje, ka zgjidhje për këtë çështje.
Unë jam përmendur me shkresë jo vetëm kryeministrit Rama dhe ministritë e linjave. Asnjë përgjigje nga ata.
I takoj Edi Ramës të kthente një përgjigje për shkak të 1500 psikologjisë së tyre për kreditë dhe rilincensime.
Urdhri i psikologut ka hyrë në një “ngërç”.
Znj. Treska nuk e lëshon mandatin me idenë gjithëke të saj. Ajo e ka mandatin dhe e ka deklaruar edhe para mediave.
Qëndrimi i saj e justifikon nëpërmjet vendimit të Këshillit Kombëtar, ata vetë kanë bërë një vendimmarrje pa kuorum.