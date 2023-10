"Urdhëri do të vijë"/ Afron ofensiva tokësore, Netanyahu bën lëvizjen urgjente

“Urdhri do të vijë. Ju premtoj se kushdo që e ka parë Gazën nga larg, tani do ta shohë atë nga brenda”. Ishte ky mesazhi i ministrit izraelit të Mbrojtjes, Joav Gallant, i cili vizitoi trupat e vendosura në kufi me Rripin e Gazës, në pritje të operacionit tokësor. Më herët ishte kryeministri Netanyahu që shkoi të takonte ushtarët.

Ushtria izraelite është pozicionuar prej ditësh në atë zonë dhe pret që ofensiva të nisë. Por ka shumë faktorë që po e vonojnë atë; përfshirë presionin ndërkombëtar.

“Nuk ka asnjë kontradiktë të qëndrosh përkrah Izraelit dhe të veprosh për nevojat humanitare të palestinezëve”, tha Ursula von der Leyen, presidente e Komisionit Evropian.

“Sikurse e thash në Izrael, ne nuk mund të heqim dorë nga paqja dhe as nga zgjidhja me dy shtete. Izraeli dhe Palestina meritojnë të dyja të jetojnë në paqe, siguri dhe dinjitet”, u shpreh Joe Biden, president i Shteteve të Bashkuara.

Ndërkohë, ndihma amerikane në Izrael ka mbërritur. Në aeroportin “Ben Hurion” kanë mbërritur autoblinda dhe pajisje ushtarake.

Sa i takon shpërthimit në spitalin në Gaza, “NYT” duke cituar burime pranë shërbimeve të inteligjencës ka raportuar se bilanci i viktimave varion nga 100 deri në 300 të vdekur.