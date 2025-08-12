Orë kritike nga zjarret në Gramsh, dyshohet për banorë të bllokuar në tym e flakë, jepet urdhëri për evakuim
Ministria e Mbrojtjes njoftoi se ka dhënë urdhër evakuimi për banorët e fshatrave Kullollas, Bletëz dhe Menkollarë për shkak të dy fronteve të rrezikshme të zjarrit që po përshkallëzohen që prej mëngjesit, duke vene ne rrezk banoret.
Në terren janë dislokuar 80 trupa të Forcave të Armatosura në mbështetje të forcave vendore, të cilat po punojnë pa ndërprerje për izolimin e flakëve.
Në vijim pritet të nisë mbështetja nga ajri për të frenuar përhapjen e zjarrit.
Në fshatrat Kullollas dhe Bletëz, flakët kanë filluar të djegin shtëpitë, duke krijuar situatë alarmante.
Sipas raortimeve mediatike nga TCH, disa banorë janë bllokuar brenda zonës së rrezikuar dhe situata mbetet kritike, me kërkesa urgjente për ndihmë nga autoritetet.
Nga tymi i dendur nuk lejohet qasja e ambulancave, zjarrfikësve dhe forcave të emergjencës në zonë, gjë që përkeqëson gjendjen. Aktualisht po zhvillohet evakuimi i plotë i njësisë administrative Skënderbegas.
Parashikohet që në orët në vijim të nisë edhe ndërhyrja nga ajri për të frenuar përhapjen e zjarrit. Dyshohet për viktima në zonën e zjarrit, por ende nuk ka konfirmim zyrtar.