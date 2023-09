Ura e re mbi Bunë/ Zbardhet projekti: Ulqin-Velipojë vetëm 1 km larg

Kryeministri i Malit të Zi, Dritan Abazoviç me një postim në Facebook ka zbuluar detaje nga projekti për ndërtimin e Urës së Bunës, që do të lidhë Ulqinin me Velipojën dhe në të njëjtën kohë do të shkurtojë distancën midis Shqipërisë dhe fqinjit veri-perëndimor.

POSTIMI I PLOTË:

INFORMACION I RI PËR URËN NË BOJANË

Gjatësia totale e urës do të jetë 310m dhe diapazoni midis dy shtyllave mbështetëse do të jetë 139m

Ura do të jetë 17m e gjerë, do të ketë dy korsi trafiku nga 3.75m secila, dy trotuare nga 2m secila dhe dy korsi biçikletash nga 1.25m secila

Ura do të lidhë 34 km plazhe me rërë, të cilat vizitohen nga rreth 530,000 turistë çdo vit.

Distanca aktuale mes Ulqinit dhe Velipojës është 73km, ndërsa me ndërtimin e urës do të reduktohet në vetëm 1km

Data e planifikuar e përfundimit të punimeve është gusht 2024.

