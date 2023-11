“Ulje temperaturash dhe reshje shiu gjatë javës”/ A do të preket sërish Shqipëria nga stuhitë?

Java e parë e Nëntorit ka sjellë motin tipik vjeshtak pas ditëve me diell gjatë Tetorit. Reshjet e shiut, karakteristike për stinën kanë qenë të pranishme sidomos gjatë fundjavës ku skaji i stuhisë Ciaran preku edhe Shqipërinë duke shkaktuar një mot të paqëndrueshëm.



Anira Gjoni nga Instituti i Gjeoshkencave përmbledh parashikimin e motit javor për “Rudina” i cili do të rikthejë reshjet pas dy ditëve të para të javës. Fatmirësisht, nuk pritet që të prekemi sërish nga stuhi të tjera të fuqishme.

Anira Gjoni: Duke qenë se jemi në muajin Nëntor, është edhe muaji i fundit i vjeshtës, bëhemi gati për dimrin dhe sigurisht nuk mund të mungojnë reshjet në formën e shiut apo të dëborës. Muaji Nëntor gjithmonë ka karakteristikë sasinë e reshjeve që ai merr kështu që parashikojmë që ky muaj të jetë i shoqëruar me reshje herë pas here.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në fundjavë u prekëm edhe ne nga skaji i ciklonit “Ciaran” dhe pasojat ishin të dukshme edhe mbi vendin tonë pasi kishim reshje me intensitet të shtuar dhe erë të fortë. U përmbyll fundjava duke i lënë ditëve me kohë më të mirë siç ishte dita e sotme. Do të vazhdojmë edhe ditën e martë me të njëjtat temperatura dhe me mot të kthjellët.

Ditën e mërkurë presim të kemi rikthimin e reshjeve të cilat do të mbulojnë të gjithë territorin e vendit, do të jenë me intensitet mesatar dhe lokalisht shkojnë deri intensive, kryesisht në qarqet e veriut.