Ulje e temperaturave dhe ndalim i reshjeve, parashikimi i motit për ditën e sotme

Shqipëria

Sot, pritet përmirësim i kushteve atmosferike duke bërë që reshjet të izolohen vetëm në zonat e thella malore ku do të ketë dëborë të pakët.

Ndërsa zonat e ulëta dhe ato bregdetare paraqiten në ndikimin e kthjellimeve dhe vranësirave të shpeshta. Duke qenë se masat e ftohta verilindore do të jenë prezente i ftohti do të ndjehet pothuajse në të gjithë vendin. Parashikohet që mbrëmja dhe nata të mbizotërohen nga kthjellime dhe vranesira por pa reshje.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Temperaturat e ajrit do të bien ndjeshem në mëngjes, por rriten në mesditë duke u luhatur nga -5°C deri në 14°C.

Era do fryjë mesatare në tokë dhe në det duke arritur shpejtesinë 35 km/h nga drejtimi verilindor, për pasojë në brigjet detare do të krijohet dallgëzim mbi 2 ballë.

Kosova

Republika e kosovës; do të paraqitet në ndikimin e vranësirave dhe reshjeve të dëbores por sasia e tyre do të jetë e pakët. Problematikë e theksuar mbeten ngricat në akset rrugore si edhe rënia e temperaturave të ajrit. Parashikohet që mesdita dhe pasditja të sjellin përmirësim të kushteve atmosferike duke bërë që të shfaqen intervale më kthjellime. Ky stabilitet i atmosferës do të na shoqërojë gjatë natës dhe mëngjesin pas-ardhës.

Maqedonia e Veriut

Republika e MV do te dominohet nga vranësira dhe reshje dëbore ku më të theksuara do të jenë në zonat veriore dhe Lindore. Parashikohet që reshjet te vijojnë deri vonë pasdite kur pritet përmirësim i kushteve amtosferike duke sjellë ndërpreje të reshjeve dhe intervale të shkurta me kthjellime.

Prania e vranësirave të dendura dhe lagështirës të lartë në ajër do të bëjë që i ftohti të ndjehet në të gjithë MV. Temperaturat do të luhaten nga -2°C deri në 7°C.

Rajoni dhe Europa

Reshje të dendura shiu e dëbore, do të vijojnë në gadishullin e ballkanit ku herë pas here priten edhe rrebeshe. Po ashtu si pasojë e një qendre të fuqishme ciklonare në juglindje të Europës do të bëjë që brigjet e Egjeut të përjetojnë shira me intensistet të lartë dhe stuhi te forta ere.

Ndërsa pjesa më e madhe e kontinentit Europian do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme duke bërë që moti i kthjellët por i ftohtë të jetë dominant. Temperatura ekstremisht të ulëta do të regjistrohen në vendet e Europës Lindore.