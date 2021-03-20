Ulen temperaturat, rikthehet dëbora në juglindje të Shqipërisë
Lajmifundit / 20 Mars 2021, 16:00
Aktualitet
KORÇË – Uljet e temperaturave kanë rikthyer reshjet e dëborës në vendin tonë. Së fundmi dëbora ka zbritur në zonën e juglindjes, në Korçë dhe përreth.
Reshje dëbore ka edhe në doganën e Kapshticës.Deri më tani nuk ka probleme në qarkullimin e makinave në rrugë, megjithatë shoferët duhet të tregojnë kujdes dhe të ulin shpejtësinë për shkak të lagështirës.Ndërkohë në pjesën më të madhe të vendit tonë, gjatë ditës së sotme ka pasur vranësira dhe kthjellime të herëpashershme.