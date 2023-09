Udhëtimi i fundit për Klajdi Bitrin/ I mbuluar me flamur, trupi i pajetë i 23-vjeçarit vjen në Shqipëri

Trupi i pajetë i 23-vjeçarit shqiptar Klajdi Bitri është nisur nga spitali i Torrette-s në Itali drejt Shqipërisë.



Familjarë, miq dhe të njohur e shoqëruan arkivolin nga morgu i spitalit në portin e Ankonës.

Në pamjet e siguruara nga mediat italiane shihet se nisja e akrivolit është shoqëruar me duartrokitje dhe tullumpace të bardha. Në rreshtin e parë i pranishëm ishte vëllai Xhuliano, i cili me trupin e pajetë të vëllait do të udhëtojë për në Shqipëri, ku do të bëhet varrimi në ditët në vijim.

Trupi mbërrin sot me tragetin e Adria Ferries në Shqipëri ku dhe do të prehet përgjithmonë i riu shqiptar.