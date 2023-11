Çuçi paralajmëron: Gjej shesh të lirë e zapto, të mos e mendojë më askush!

Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi përmes një postimi në facebook ka treguar punën që IKMT dhe Policia e Shtetit po bëjnë për prishjen e ndërtimeve pa leje.

Në kuadër të operacionit “Bregdeti Ynë”, përgjatë gjithë vijës bregdetare nga Velipoja në Ksamil, shembur mbi 130 ndërtime pa leje si dhe janë vendosur 132 milion lekë gjoba për 86 subjekte.

Ndër të tjera Ministri shkruan se nuk do të lejohen më ndërtime pa leje.

Në fazën e parë të operacionit “Bregdeti Ynë”, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, përgjatë gjithë vijës bregdetare nga Velipoja në Ksamil shembi mbi 130 ndërtime pa leje, si dhe vendosi rreth 132 milionë lekë gjoba për 86 subjekte. Dhjetra persona janë arrestuar e të tjerë po ndiqen penalisht. Nuk ka mbaruar këtu gjithçka e as nuk do ta ndalim punën për çlirimin e bregdetit nga zaptuesit. Prej tre ditësh Policia e Shtetit në vijim të këtij operacion po kryen kontrolle për të evidentuar edhe ato subjekte që në mënyrë të paligjshme po shfrytëzojnë hapësirat e plazheve. Kemi detyrimin të mbrojmë këtë pasuri tonën të përbashkët dhe të çojmë para drejtësisë shkelësit e ligjit. Pas bregdetit, IKMT dhe Policia e Shtetit do të vijojnë punën për pastrimin e territorit nga ndërtimet pa leje edhe në zona të tjera të vendit. Gjej shesh të lirë, zapto e ndërto pa leje, të mos e mendojë më askush.