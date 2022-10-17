LEXO PA REKLAMA!

U vra nga një bashkëatdhetar, ndërron jetë 28-vjeçari shqiptar në Gjermani (Emri+Foto)

Lajmifundit / 17 Tetor 2022, 15:55
Aktualitet

28-vjeçari nga Prizreni, i plagosur mëngjesin e sotëm nga një bashkëatdhetar i tij mëngjesin e së shtunës në Mynih të Gjermanisë ka humbur jetën.

I riu është i identifikuar si Nehat Elshani, ndërkohë që i plagosuri i dytë, 50-vjeçar, ndodhet në spital në gjendje të rëndë për jetën.

Lajmin për vdekjen e Nehat Elshanit e ka bërë të ditur në rrjetin social Facebook edhe një mik i viktimës.

Ngjarja e rëndë ka ndodhur të shtunën rreth orës 7:45 të mëngjesit në Nymfenburg të Mynihut, në afërsi të një stacioni të autobusëve.

Autori i sulmit dyshohet se është një 33-vjeçar shqiptar, i cili ka plagosur me thikë shefin e tij të punës, 50-vjeç, dhe kolegun 28-vjeçar.

Policia gjermane njoftoi sot rreth orës 12:00 se 28-vjeçari Elshani nuk ja ka dalë dhe ka ndërruar jetë edhe pse u fut në një operacion urgjent.

 

