U vetëdorëzua 12 orë pas urdhërit për ta arrestuar, Alqi Bllako del sot para gjykatës
Ish-deputeti socialist Alqi Bllako i dorëzuar në polici pas urdhër arrestit të lëshuar nga prokuroria, pritet të dalë sot para Gjykatës për t’u njohur me masën e sigurisë.
Bllako shkoi në drejtorinë e Tiranës rreth orës 3 të mëngjesit të djeshëm. Ishte i vetëm, i pa shoqëruar nga familjarët apo avokati i tij mbrojtës.
40 minuta më vonë mbërritën në policinë e Tiranës agjentët e BKH-së, të cilët e morën në pyetje mbi akuzat korrupsion dhe shpërdorim detyre për inceneratorin e Fierit.
Dorëzimi i Bllakos u krye 12 orë pas urdhërit të gjykatës për ta arrestuar.
Policia thotë se Alqi Bllako u vetëdorëzua mbrëmjen e djeshme. Ndërsa SPAK njofton se vendimi i gjykatës së posaçme që u morë dje në orën 15:45, u ekzekutua nga policia në orën 3:30 të mëngjesit të sotëm.
SPAK i ka kërkuar policisë së shtetit më datë 30 mars të mbajë nën mbikqyrjen Alqi Bllakon që ai të mos dilte jashtë territorit.
Sot në orën 11:00 Bllakos do t’i komunikohet masa e sigurisë nga gjykata.
Ish-deputeti socialist akuzohet për shpërdorim detyre dhe korrupsion, në lidhje me aferën e inceneratorit të Fierit.
Nga hetimet ka rezultuar se Bllako në kohën që mbante postin e sekretarit të përgjithshëm të ministrisë së mjedisit, në bashkëpunim me ish-ministrin Lefter Koka dhe ish-kryetarin e Komisionit të Shpronësimit Pëllumb Abeshi, kanë falsifikuar dokumentin në lidhje me sipërfaqen e tokës ku u ndërtua inceneratori duke I shkaktuar dëm buxhetit të shtetit prej 16 milionë lekësh. Po kështu Bllako dyhodhet se ka favorizuar biznesmenin Klodian Zoto për ndërtimin e invceneratorit dhe në këmbim ka përfituar një shumë prej 14 milionë lekësh.