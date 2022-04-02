LEXO PA REKLAMA!

U vetëdorëzua 12 orë pas urdhërit për ta arrestuar, Alqi Bllako del sot para gjykatës

Lajmifundit / 2 Prill 2022, 08:05
Aktualitet

U vetëdorëzua 12 orë pas urdhërit për ta arrestuar,

Ish-deputeti socialist Alqi Bllako i dorëzuar në polici pas urdhër arrestit të lëshuar nga prokuroria, pritet të dalë sot para Gjykatës për t’u njohur me masën e sigurisë.

Bllako shkoi në drejtorinë e  Tiranës rreth orës 3 të mëngjesit të djeshëm. Ishte i vetëm, i pa shoqëruar nga familjarët apo avokati i tij mbrojtës.

40 minuta më vonë mbërritën në policinë e Tiranës agjentët e BKH-së, të cilët e morën në pyetje mbi akuzat korrupsion dhe shpërdorim detyre për inceneratorin e Fierit.

Dorëzimi i Bllakos u krye 12 orë pas urdhërit të gjykatës për ta arrestuar.

Policia thotë se Alqi Bllako u vetëdorëzua mbrëmjen e djeshme. Ndërsa SPAK njofton se vendimi i gjykatës së posaçme që u morë dje në orën 15:45, u ekzekutua nga policia në orën 3:30 të mëngjesit të sotëm.

SPAK i ka kërkuar policisë së shtetit më datë 30 mars të mbajë nën mbikqyrjen Alqi Bllakon që ai të mos dilte jashtë territorit.

Sot në orën 11:00 Bllakos do t’i komunikohet masa e sigurisë nga gjykata.

Ish-deputeti socialist akuzohet  për shpërdorim detyre dhe korrupsion, në lidhje me aferën e inceneratorit të Fierit.

Nga hetimet ka rezultuar se Bllako në kohën që mbante postin e  sekretarit të përgjithshëm të ministrisë së mjedisit, në bashkëpunim me ish-ministrin Lefter Koka dhe ish-kryetarin e Komisionit të Shpronësimit Pëllumb Abeshi, kanë falsifikuar dokumentin në  lidhje me sipërfaqen e tokës ku u ndërtua inceneratori duke I shkaktuar dëm buxhetit të shtetit prej 16 milionë lekësh. Po kështu Bllako dyhodhet se ka favorizuar biznesmenin Klodian Zoto për ndërtimin e invceneratorit dhe në këmbim ka përfituar një shumë prej 14 milionë lekësh.

