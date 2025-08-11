LEXO PA REKLAMA!

U shpëtua nga polici hero pak ditë më parë, ndërron jetë 15-vjeçari i aksidentuar te “Qafa e Koshovicës”

Lajmifundit / 11 Gusht 2025, 18:08
Aktualitet

Njoftohet se diten e sotme, 15-vjeçari që u aksidentua në aksidentit rrugor në vendin e quajtur “Qafa e Koshovicës” ka ndërruar jetë në spitalin e Traumës.

I mituri u shpëtuar vetëm pak ditë më parë falë ndërhyrjes heroike të efektivit 26-vjeçar, Klajdi Mustaj, i cili rrezikoi jetën duke nxjerrë nga automjeti të dëmtuar personat që ishin në bord.

Automjeti kishte humbur kontrollin dhe ishte përmbysur dhe kishte mbetur i bllokuar në anë të rrugës, me katër persona të plagosur brenda.

Gjendja u bë edhe më e rrezikshme kur nga mjeti filloi të dilte tym i dendur, duke rrezikuar shpërthim.

Aksidenti ndodhi mbrëmjen e të premtes rreth orës 20:00.

