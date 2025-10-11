U shfaq në video me dicka që dukej si armë në shkollë, Policia kontroll banesës së 15-vjeçarit: Ishte lodër!
Policia ka kryer kontrolle në banesën e një 15-vjeçari në Tiranë, pasi ishte shfaqur në një video në rrjetet sociale me një send që dukej si armë zjarri.
Ajo cka gjeti policia, sipas njoftimit, ishte nje loder...!
Reagim i Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë
Në lidhje me një video të publikuar në rrjete sociale, në të cilën shfaqet një i mitur brenda territorit të një shkolle duke mbajtur në dorë një send në dukje armë, ju bëjmë me dije se:
Menjëherë pas publikimit të videos, shërbimet e Komisariatit të Policisë Krujë organizuan punën dhe bënë të mundur identifikimin e tij, një 15-vjeçar.
Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tij, shërbimet e Policisë gjetën sendin në dukje armë që shfaqej në video, e cila rezultoi të ishte lodër.
Nga ana e Policisë po kryhen veprimet në bashkëpunim me strukturat përkatëse, për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit.
Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë falënderon dhe fton mediat e qytetarët që të denoncojnë rastet e paligjshmërive në çdo formë të shfaqjes së tyre, në numrin 112, duke iu garantuar reagim të menjëhershëm.